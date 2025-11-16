Lutto nel mondo dell'avvocatura riminese per la morte di Corrado Bongiovanni

Un professionista appassionato, un maestro per molti giovani avvocati riminesi che oggi lo ricordano con affetto. E' deceduto nelle scorse ore l'avvocato Corrado Bongiovanni. Aveva 76 anni. De decenni esercitava la sua professione in vicolo Valloni. Recentemento era stato insignito della Toga d'Oro per il cinquantesimo di professione.

Cosi lo ricorda il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rimini Roberto Brancaleoni: "Abbiamo appreso con grandissimo dispiacere la notizia della scomparsa dell'Avvocato Corrado Bongiovanni, al quale l'Ordine degli Avvocati di Rimini aveva recentemente conferito la Toga d'Oro per i 50 anni di onorata Professione. Ricordo la grande felicità e l'orgoglio che mi espresse quando andai a comunicargli a casa l'invito per il conferimento dell'onorificenza. L'Avvocatura riminese esprime a tutti i suoi cari profondo cordoglio"