Be My Voice. La mostra "Un diario per Gaza" nel cortile della Gambalunga

Giovedì 20 novembre alle 17 nel chiostro della Biblioteca Gambalunga di Rimini sarà inaugurata la mostra ‘Be My voice – Un diario per Gaza’, visibile fino al 4 dicembre. Si tratta di una esposizione itinerante che utilizza parole e immagini per raccontare la vita nella Striscia di Gaza, trasformando dolore e resistenza in

memoria. È un progetto, un percorso immersivo nato dalla corrispondenza tra il giornalista Palestinese Al Hassan Selmi e l'illustratrice Marcella Brancaforte. ‘Be My Voice’ non è semplicemente una mostra, ma è un’espressione di impegno civile, è uno spazio che invita alla riflessione, all’empatia e alla condivisione, dove arte e solidarietà si incontrano per dare voce a chi non può più parlare, è un invito a non distogliere lo sguardo, a dare spazio a storie che rischiano di essere dimenticate.

All’inaugurazione parteciperanno online Marcella Brancaforte, Al Hassan Selmi, Raffaele Oriani, giornalista e autore insieme a Selmi del libro ‘Hassan e il

genocidio’, e di persona Michela Monte, giornalista che ha partecipato alla Global Sumud Flotilla. Coordina Mariolina Tentoni di AssoPace Palestina Rimini. Al termine dell’incontro sarà possibile visitare la mostra con l’accompagnamento musicale del musicista Giuseppe Ceci.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00. L’ingresso è libero.