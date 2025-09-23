  
450 grammi di cocaina

Trovato con droga e armi in casa, aggredisce i Carabinieri. Arrestato 25enne

In foto: il materiale sequestrato
il materiale sequestrato
di Redazione   
Mar 23 Set 2025 18:00 ~ ultimo agg. 18:10
I Carabinieri della Stazione di Bellaria Igea Marina coadiuvati da quelli del Radiomobile di Rimini hanno tratto in arresto un 25enne domiciliato a Bellaria per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, introduzione nello Stato di monete falsificate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di armi.

I militari da alcuni giorni aveva posto sotto osservazione il giovane: nel tardo pomeriggio di lunedì hanno deciso di procedere ad una perquisizione dell’abitazione alla ricerca di stupefacenti. Nascosto in uno zaino, all’interno della camera da letto hanno trovato 450 grammi di cocaina e 80 di hashish, oltre a materiale per il confezionamento e bilancini per la pesatura delle dosi.
Nascosti nella testiera del letto c'erano oltre 2.000 euro, considerati probabile provento dell’attività di spaccio. 
Sempre nella camera, inoltre, gli operanti hanno sequestrato 62 banconote, di vari tagli, ritenute contraffatte e un dissuasore elettrico a impulsi (taser) oltre a armi giocattolo prive di tappo rosso ed una balestra con dardi di metallo. Tutto quanto rinvenuto veniva posto sotto sequestro. 

Il 25enne ha tentato di ostacolare i militari e darsi alla fuga, aggredendoli fisicamente e provando perfino a morderli: è stato bloccato, dichiarato in arresto nella flagranza di reato e accompagnato alla Casa Circondariale di Rimini, su disposizione dalla Procura della Repubblica di Rimini. 
Due militari sono stati costretti a fare ricorso alle cure mediche presso il locale Pronto Soccorso per le escoriazioni riportate durante le concitate fasi dell’arresto. 

