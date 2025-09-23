Eventi pubblici gratuiti
“Dialoghi 2025” l'incontro pubblico sulla demografia al teatro Galli
In foto: Dialoghi 2025
di Redazione
1 min
Mar 23 Set 2025 17:14 ~ ultimo agg. 17:31
Il 25 settembre 2025, dalle ore 10:00 alle 17:00, nella Sala Ressi del Teatro Galli di Rimini (Piazza Cavour 22) si terrà l’incontro pubblico dal titolo “I dati aiutano a governare i processi. La questione demografica in Emilia-Romagna, possibili scenari dei servizi educativi e scolastici”, promosso dal Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, dal Garante dell’infanzia dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, da Anci ER e dal Comune di Rimini.
L’iniziativa rappresenta la seconda tappa del percorso Dialoghi 2025, avviato lo scorso 21 febbraio con la presentazione della terza edizione del Rapporto “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia – I dati regione per regione” per l’Emilia-Romagna. Un cammino di riflessione e confronto che intende mettere al centro le trasformazioni demografiche e il loro impatto sui servizi educativi e scolastici, con particolare attenzione alla fascia 0-6 anni.
