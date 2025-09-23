Eventi per bambini
Bibliopride, storie e laboratori d'autunno per i più piccoli
In foto: Bibliopride, Cattolica
di Redazione
Mar 23 Set 2025 16:58 ~ ultimo agg. 17:15
Mercoledì 24 settembre, dalle ore 17, il Centro Culturale Polivalente di Cattolica chiude il ciclo di eventi della Bibliopride, la settimana dell’orgoglio delle biblioteche e dei bibliotecari, con un momento di letture ad alta voce, condotto da Lucia Battistelli, consulente della casa editrice Gaby Books, pensato per i più piccoli. Bibliopride dedica all’autunno e ai suoi colori l'ultimo appuntamento di quest'anno con un laboratorio creativo a tema e la possibilità di acquistare i libri della casa editrice al termine dell'evento. Per partecipare al laboratorio, destinato alla fascia 4-8 anni, è necessaria la prenotazione chiamando in biblioteca al 0541966612/776.
