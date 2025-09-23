“Play for Valli”, sbarca il 27 e 28 Settembre al Rio Padel di IgeaMarina

Ai nastri di partenza il primo Trofeo Solaria, l'evento creato in memoria di Valentina Giulianelli, per raccogliere fondi da devolvere al Reparto di Neurochirurgia di Cesena. Si inizia con un torneo di Padel e numerose attività conviviali che nascono dalla volontà di Luca, Lorenzo e Leonardo Volonghi di ricordare Valentina, morta il 13 Giugno a soli 49 anni per un aneurisma. Una patologia che Valentina non sapeva di avere e che, se diagnosticata in tempo, poteva essere curata. È per questo che la famiglia e gli amici hanno deciso di trasformare il dolore in forza impegnandosi in prima linea con azioni concrete per raccogliere fondi, attraverso iniziative sportive e non solo, da destinare ad organizzazioni senza scopo di lucro impegnate in ricerca e prevenzione. La prima iniziativa promossa dal Rio Padel di Villa Igea, in collaborazione con il centro padel Hangar 84 di Arzignano e con il sostegno degli sponsor, ha già raggiunto il sold out con partecipanti da tutta Italia. Alla premiazione, che si terrà domenica 28 alle ore 12.30 presso il RioPadel di via Giuseppe Cesare Abba 18, parteciperanno il prof. Luigi Tosatto Direttore Struttura Complessa di Neurochirurgia Ospedale M.Bufalini Cesena e un rappresentante di Picea.



