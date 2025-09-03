Triangolone a marina centro, il Tar respinge i ricorsi di altri tre locali

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna con altre due distinte sentenze depositate il 2 settembre, ha respinto altri ricorsi presentati dagli operatori economici attivi nell’area del cosiddetto “Triangolone” di Rimini, la zona compresa tra piazzale Fellini e largo Boscovich, acquisita dal Comune di Rimini dall’Agenzia del Demanio nel 2017 – andando ad aggiungersi agli altri ricorsi respinti a fine agosto e riferiti ad altri locali dell’area.

Le nuove sentenze del TAR riguardano i locali COCONUTS, l’ex SQUERO e l’ex DA OBERDAN, e vanno a completare il quadro delle sentenze già emesse relative ai ricorsi delle società ‘Boomerang’, ‘Il Giardino’, ‘La Buca’ e ‘Peter Pan’ (sia per il compendio del bar che dell’area giochi), confermando definitivamente la piena legittimità degli atti adottati da Palazzo Garampi in materia di concessioni e gestione del compendio.

I giudici amministrativi hanno infatti ritenuto inammissibili le contestazioni relative alla titolarità del Comune sull’area, chiarendo che il trasferimento dal Demanio al patrimonio comunale è avvenuto correttamente e con effetto pieno. Hanno inoltre ritenuto infondate le contestazioni sulla natura delle concessioni, respingendo la tesi dei ricorrenti secondo cui i rapporti sarebbero assimilabili a locazioni private e non a concessioni su beni pubblici.

Il TAR ha inoltre ribadito come il “Triangolone” faccia parte integrante del progetto del Parco del Mare, destinato a finalità pubbliche di interesse collettivo, con la conseguenza che le attività private presenti devono armonizzarsi con la pianificazione complessiva dell’area. Sono state ritenute legittime le linee guida e gli atti comunali che disciplinano i rinnovi annuali o biennali delle concessioni in vista della più ampia opera di riqualificazione urbana del Parco del Mare.



Le sentenze, ricorda l'Amministrazione Comunale - arrivano dopo anni di contenziosi legati sia ai cosiddetti canoni pertinenziali (oggetto di provvedimenti precedenti del Tribunale di Rimini) sia alla titolarità delle aree e alla durata delle concessioni. Già il TAR si era espresso confermando le posizioni del Comune, che da tempo sostiene la necessità di ricondurre la gestione del Triangolone, oggi inserito nel progetto del Parco del Mare, entro una cornice chiara, coerente con la pianificazione urbanistica e con gli obiettivi di riqualificazione del waterfront.