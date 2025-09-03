  
controlli della Polizia Locale

Pallinari a marina centro: denunciato organizzatore e finta coppia interessata

In foto: campanellari
campanellari
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 3 Set 2025 13:32 ~ ultimo agg. 15:17
Tre persone sono state denunciate martedì sera dalla Polizia Locale di Rimini con l'accusa di gioco d'azzardo in concorso, con il sequestro di 550 euro e del materiale utilizzato per l'attività illegale.
L'operazione si è svolta durante il consueto servizio di contrasto al gioco delle "tre campanelle", condotto dalla squadra giudiziaria in abiti civili, nell'ambito delle attività di pattugliamento nella zona dei viali delle regine e a Marina Centro per limitare la diffusione di questa forma di gioco illegale. Gli agenti in borghese, che stavano pattugliando a piedi la zona di via Vespucci, sono intervenuti dopo la segnalazione di un turista che poco distante aveva notato la presenza di una batteria di pallinari. Sul luogo si era già formato un folto gruppo di curiosi.
Gli operatori hanno fermato tre persone intente nell'attività di gioco: l'organizzatore e due complici che si fingevano una coppia di turisti interessata alla partecipazione. Sul tavolino utilizzato per il gioco c'erano 550 euro, subito sequestrati, insieme a tutto il materiale necessario per l'organizzazione dell'attività.
I tre soggetti fermati sono stati accompagnati negli uffici del Comando di Polizia Locale in via della Gazzella per le necessarie operazioni di identificazione. Al termine degli accertamenti, sono stati denunciati a piede libero per il reato di "gioco d'azzardo in concorso" (articoli 718 e 110 del Codice Penale).  
