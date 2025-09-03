Dopo il Grand Hotel arriva al Palazzo del Fulgor la mostra dedicata a Sordi

Sono tante immagini che evocano lo straordinario sodalizio artistico tra Alberto Sordi e Federico Fellini. Tra tutti, l’apparizione sull’altalena de Lo sceicco bianco sospeso tra cielo e mare e l’abbraccio con il mascherone di cartapesta ne I vitelloni. Parte da questo stretto legame, che ha permesso all’attore romano di svelare al mondo aspetti del suo talento prima di allora sottovalutati, la mostra “Alberto Sordi: maschera di un vitellone”, che, dopo l’allestimento negli spazi del Grand Hotel in occasione della rassegna “La terrazza della Dolce Vita”, arriva al Palazzo del Fulgor, dove sarà inaugurata domani, giovedì 4 settembre, dalle 18 alle 20.

Curata da Marco Dionisi Carducci, con la supervisione della collaboratrice di Sordi Paola Comin, collaboratrice di Sordi, la mostra offre la possibilità di compiere un viaggio nella commedia italiana, con un omaggio all’impareggiabile carriera dell’attore romano fra fotografie, bozzetti, oggetti personali, locandine, sceneggiature, costumi e contributi audiovisivi. La mostra resterà allestita fino al 28 settembre.