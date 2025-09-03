  
dal 2024 acquisiti dal comune

Manufatti abusivi in via San Lorenzo in C. Abbattimenti al via dopo 10 anni

di Redazione   
Mer 3 Set 2025 13:57 ~ ultimo agg. 14:10
Tempo di lettura 1 min
Dovrebbero essere abbattuti entro fine 2025 i fabbricati abusivi che si trovano in Via San Lorenzo in Correggiano a Rimini. La Giunta comunale ha approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la demolizione, che costerà 143 mila euro. L'area e le strutture costruite erano state acquisite nel 2024, tramite ufficiale giudiziario, al patrimonio comunale dopo che il privato non aveva provveduto all'obbligo di abbattimento, dato che erano state realizzate in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti: le ordinanze di demolizione sono degli anni 2015 e 2018
Sarà poi compito dell'Ufficio Controlli Edilizi recuperare dai privati le spese sostenute dal Comune. All’approvazione del progetto di fattibilità economica farà seguito il progetto esecutivo e l'affidamento lavori, con l'obiettivo di finire entro dicembre. 
