Manufatti abusivi in via San Lorenzo in C. Abbattimenti al via dopo 10 anni

Dovrebbero essere abbattuti entro fine 2025 i fabbricati abusivi che si trovano in Via San Lorenzo in Correggiano a Rimini. La Giunta comunale ha approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la demolizione, che costerà 143 mila euro. L'area e le strutture costruite erano state acquisite nel 2024, tramite ufficiale giudiziario, al patrimonio comunale dopo che il privato non aveva provveduto all'obbligo di abbattimento, dato che erano state realizzate in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti: le ordinanze di demolizione sono degli anni 2015 e 2018.

Sarà poi compito dell'Ufficio Controlli Edilizi recuperare dai privati le spese sostenute dal Comune. All’approvazione del progetto di fattibilità economica farà seguito il progetto esecutivo e l'affidamento lavori, con l'obiettivo di finire entro dicembre.