Travertino sporco su viale Ceccarini a Riccione. Dopo l'estate la sigillatura

La pavimentazione di viale Ceccarini a Riccione nel giro di pochi mesi dall'inaugurazione presenta segni di sporco e macchie. Una situazione a cui l'amministrazione comunale risponderà nei prossimi giorni con due interventi di pulizia ordinaria in vista del Ferragosto e, a seguire, negli ultimi giorni del mese. Successivamente una volta conclusa la stagione prenderà il via il trattamento profondo della nuova pavimentazione in travertino nel tratto compreso tra viale Milano e viale Dante (esclusa l’area del gazebo). "Si tratta di lavori di sigillatura - spiega l'amministrazione - da svolgersi unicamente in presenza di temperature più miti e condizioni climatiche idonee. Il trattamento finale, indispensabile per sigillare la pietra naturale ed evitare qualsiasi rischio di assorbimento di macchie o liquidi, richiede infatti un clima adatto per penetrare ed essere efficace. Il travertino scelto per il restyling è un materiale pregiato e naturale che, prima dell’applicazione del sigillante protettivo, risulta inevitabilmente esposto ai segni del passaggio estivo. Con questi interventi la superficie del salotto cittadino sarà quindi completamente protetta e preservata contro ogni tipo di sporco per gli anni a venire".

“Stiamo portando avanti un’opera che sta ridisegnando l’identità stessa di Riccione e i risultati del nuovo progetto sono ben visibili - dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli -. Ogni singola fase della riqualificazione risponde a un disegno complessivo dove la bellezza dell’architettura contemporanea incontra la massima cura della pietra naturale e degli spazi pubblici, compreso il trattamento finale programmato in autunno per proteggerla e valorizzarla al meglio. Con l’avanzamento coordinato dei cantieri autunnali, continuiamo a costruire una città più verde, accogliente e moderna, restituendo a residenti, commercianti e visitatori un salotto urbano di straordinario pregio, pronto a sfidare il tempo.”