il 16 agosto in piazza
A Viserba una serata per ricordare il fumettista Romano Garofalo
In foto: dalla locandina
di Redazione
1 min
Viserba dedica una serata dedicata a Romano Garofalo, fumettista scomparso lo scorso 15 luglio a 84 anni. L'appuntamento è per domenica 16 agosto alle 21 in piazza Pascoli: "un’occasione per ricordare la sua creatività, il suo talento e il suo legame con il territorio attraverso le sue opere", spiega il comitato Borgo Viserba promotore della serata.
Sarà allestita una mostra dedicata al lavoro di Garofalo, con una selezione di tavole, bozzetti e opere originali, per ripercorrere il suo percorso artistico e rendere omaggio alla sua immaginazione.
la locandina
Altre notizie
Fermati dai carabinieri
Aggressione di Ferragosto sulla spiaggia a Rimini: denunciati i presunti autori
di Redazione
di Redazione
Nella serata di mercoledì
Fiamme in appartamento a Santarcangelo. Tratto in salvo un uomo
di Redazione
FOTO
di Redazione