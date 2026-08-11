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il 16 agosto in piazza

A Viserba una serata per ricordare il fumettista Romano Garofalo

In foto: dalla locandina
dalla locandina
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Redazione
   
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Viserba dedica una serata dedicata a Romano Garofalo, fumettista scomparso lo scorso 15 luglio a 84 anni. L'appuntamento è per domenica 16 agosto alle 21 in piazza Pascoli: "un’occasione per ricordare la sua creatività, il suo talento e il suo legame con il territorio attraverso le sue opere", spiega il comitato Borgo Viserba promotore della serata.
Sarà allestita una mostra dedicata al lavoro di Garofalo, con una selezione di tavole, bozzetti e opere originali, per ripercorrere il suo percorso artistico e rendere omaggio alla sua immaginazione.

la locandina

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