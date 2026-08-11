Rigenerazione urbana area ex Colonia Enel, approvato il progetto di fattibilità

L’approvazione in Giunta del progetto di fattibilità tecnico-economica segna un nuovo passaggio nel percorso di rigenerazione dell’area dell’ex Colonia Enel a Rimini. Dopo la demolizione del vecchio immobile in disuso avvenuta la scorsa primavera e una prima sistemazione estiva che ne ha restituito la fruibilità immediata, prende forma la visione definitiva per questo strategico comparto urbano compreso tra il Parco del Mare e viale Regina Margherita. L'intervento punta a trasformare quello che fino a poco tempo fa era un luogo abbandonato in una vibrante piazza aperta sul mare, concepita come un polo di funzioni sia per la comunità locale sia per i flussi turistici della zona sud. L'opera richiede un investimento complessivo di 2,45 milioni di euro (di cui 1,25 milioni finanziati dal Bando Rigenerazione Urbana 2024 della Regione Emilia-Romagna) con avvio del cantiere programmato per la primavera del 2027.

Prevista la creazione di un vero e proprio "cannocchiale visivo" rivolto verso l’orizzonte. Libera dall'ingombro del vecchio edificio, la nuova piazza permette di connettere visivamente e funzionalmente la zona a monte del viale con la spiaggia libera, integrandosi armoniosamente con l’infrastruttura verde del Parco del Mare. In piena coerenza con le linee guida del Piano dell’Arenile del Comune di Rimini, la progettazione intende promuovere una destagionalizzazione strutturale: lo spazio non sarà vissuto solo nei mesi balneari, ma funzionerà come punto di aggregazione vivo, accessibile e attrattivo in tutte le stagioni dell'anno.

La nuova piazza si articola in tre macro-aree ben definite. La prima è dedicata allo sport e al benessere fisico, con una palestra a cielo aperto pensata per l'allenamento outdoor integrato nel paesaggio costiero. La seconda ospiterà un playground inclusivo e innovativo, progettato per favorire l'interazione e il gioco tra bambini di diverse fasce d’età. La terza area coincide con un'agorà longitudinale altamente versatile, dotata di predisposizioni tecnologiche e infrastrutturali idonee per accogliere mercatini tematici, rassegne culturali, mostre e piccoli eventi anche durante il periodo invernale.

In una seconda fase del progetto verranno definite le funzioni di due strutture di servizio previste all'interno della piazza, destinate ad accogliere pubblici esercizi a supporto del Parco del Mare. La loro realizzazione avverrà tramite un partenariato pubblico-privato, affiancato da un percorso partecipativo coordinato con la Fondazione Piano Strategico. Già nei prossimi giorni, intanto, la cittadinanza potrà visionare i rendering dell'opera sui pannelli informativi allestiti nell'area e accedere a un sondaggio dedicato tramite QR code.