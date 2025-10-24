  
completato il passaggio

Transizione digitale. Anche Bellaria manda in pensione l'archivio cartaceo

In foto: l'ufficio nel Municipio di Bellaria Igea Marina
l'ufficio nel Municipio di Bellaria Igea Marina
di Redazione   
Ven 24 Ott 2025 17:55 ~ ultimo agg. 18:05
Facebook Whatsapp Telegram Twitter
Il Comune di Bellaria Igea Marina ha terminato il subentro nell'Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile (ANSC). Un passaggio che a livello nazionale segna la dismissione dei registri cartacei in uso sin dall'Unità d'Italia, e che per gli enti locali si traduce in una significativa semplificazione a favore sia degli operatori che del cittadino. Con l’ingresso nell’ANSC, infatti, vengono digitalizzati tutti gli atti di cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile e decesso. A Bellaria Igea Marina il subentro è stato completato con successo giovedì e gli uffici hanno già espletato i primi atti secondo le nuove modalità.

