Transizione digitale. Anche Bellaria manda in pensione l'archivio cartaceo

Il Comune di Bellaria Igea Marina ha terminato il subentro nell'Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile (ANSC). Un passaggio che a livello nazionale segna la dismissione dei registri cartacei in uso sin dall'Unità d'Italia, e che per gli enti locali si traduce in una significativa semplificazione a favore sia degli operatori che del cittadino. Con l’ingresso nell’ANSC, infatti, vengono digitalizzati tutti gli atti di cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile e decesso. A Bellaria Igea Marina il subentro è stato completato con successo giovedì e gli uffici hanno già espletato i primi atti secondo le nuove modalità.