La spiritualità di don Oreste. Un incontro nel teatro del seminario

La Biblioteca Diocesana Emilio Biancheri, l’ISSR Marvelli e l’Ufficio per la Pastorale giovanile e vocazionale della Diocesi di Rimini propongono una serata dedicata al tema della formazione ed evoluzione della spiritualità di don Oreste Benzi, che si terrà nel teatro del Seminario di Rimini lunedì 27 ottobre 2025 alle ore 20, 45. La riflessione trarrà spunto dalla presentazione dell’ultima opera di Elisabetta Casadei, La mistica della tonaca lisa, pubblicata dalla Casa Editrice Sempre in occasione delle celebrazioni per il Centenario della nascita di don Benzi.



Interverranno Valerio Lessi (scrittore, giornalista e, tra le altre cose, autore di due testi fondamentali sulla vita e la formazione culturale di Don Oreste), Mons Giovanni Tani (Arcivescovo emerito di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado), Suor Nadia Pompili (Responsabile dell’Ufficio di Pastorale giovanile e vocazionale della Diocesi di Rimini) e l’autrice dell’opera, Elisabetta Casadei (teologa e docente di Filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma e presso l’ISSR Marvelli di Rimini e postulatrice della causa di beatificazione del fondatore dell’Associazione Papa Giovanni XXIII).



All’inizio della serata l’autrice presenterà i caratteri della formazione spirituale di don Oreste. Seguirà una sottolineatura di Valerio Lessi sulla biblioteca e gli autori di riferimento del sacerdote, poi una riflessione di Monsignor Tani a partire dalla sua lunga esperienza di direttore spirituale. Suor Nadia Pompili aiuterà, in conclusione di serata, a cogliere da quanto esposto le suggestioni (e le provocazioni) più attuali in relazione ai bisogni spirituali dei giovani di oggi.

I destinatari della serata sono giovani in cammino di verifica vocazionale, ma anche educatori appartenenti alle varie associazioni ecclesiali e docenti di Religione Cattolica e comunque tutti coloro che, attratti o incuriositi dalla figura di don Oreste Benzi, desiderano approfondirne il profilo spirituale e trarne spunti per la propria personale formazione.