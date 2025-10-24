  
Indietro
menu
menu

cgil, cisl e uil

I sindacati sul rendiconto sociale INPS: Servono azioni concrete

In foto: I rappresentanti dei sindacati
I rappresentanti dei sindacati
di Redazione   
Tempo di lettura 3 min
Ven 24 Ott 2025 17:50 ~ ultimo agg. 17:58
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il secondo Rendiconto Sociale provinciale INPS ha restituito un quadro che, pur evidenziando alcuni segnali positivi, conferma criticità profonde e di lungo periodo. A dirlo, dopo la lettura dei dati, CGIL Rimini, CISL Romagna, UIL Emilia-Romagna che chiedono con forza che si dia concretezza ed azione al Patto per il Lavoro e il Clima territoriale, "a sostegno di giustizia fiscale, redistribuzione del reddito, aumento dei salari, lotta all’evasione e sostegno alle nuove generazioni.
Demografia e occupazione: una sfida per la tenuta del sistema riminese".

I pensionati rappresentano oggi il 25,6% della popolazione, mentre l’indice di vecchiaia ha superato nel 2024 la soglia di 200 (206,0), attestando la presenza di oltre due anziani per ogni giovane residente. L’invecchiamento della popolazione e la denatalità modificano la struttura sociale, riducendo la base occupazionale "è perciò necessario agire su tutte le leve che a livello locale possono incentivare la permanenza dei giovani sul territorio, a partire dal sostegno a sistema
scolastico e universitario e forti politiche per il diritto alla casa".
Pur registrando un aumento del tasso di occupazione, il Rapporto conferma la fragilità della crescita occupazionale. "Le assunzioni a tempo indeterminato rappresentano appena il 7% del totale (incluso l’apprendistato), mentre il 93% è costituito da rapporti precari — a termine, in somministrazione, intermittenti o stagionali. Inoltre, tra il 35% e il 43% dei nuovi contratti è part-time. Preoccupa anche la tendenza 2024 rispetto al 2023, che mostra una riduzione dei contratti stabili e un incremento di quelli intermittenti e stagionali". Per CGIL, CISL, UIL è indispensabile intervenire a tutti i livelli con norme che promuovano la stabilità lavorativa e riducano il ricorso sistematico a forme di lavoro precario.

Restano diffusi anche i fenomeni di illegalità nel lavoro turistico restano diffusi, compromettendo diritti, deprimendo i salari e indebolendo l’intero
tessuto economico e sociale. I sindacati confederali ribadiscono l’urgenza di introdurre un ammortizzatore sociale specifico per il lavoro stagionale, che assicuri una copertura adeguata e favorisca l’emersione del lavoro regolare. Occorre, parallelamente, rafforzare le politiche attive del lavoro, legando l’indennità di disoccupazione a percorsi di riqualificazione professionale. Senza interventi strutturali, l’attuale mercato del lavoro continuerà a generare retribuzioni e pensioni tra le più basse della regione, aggravate da un divario di genere ancora marcato e da un innalzamento dell’età pensionabile dovuto alla rigidità normativa introdotta negli ultimi anni.

Nel 2024, produzione, ordinativi e fatturato del comparto manifatturiero sono calati sensibilmente, mentre le esportazioni provinciali hanno registrato un -6%, in continuità con la flessione dell’anno precedente. Ne è derivato un aumento significativo del ricorso agli ammortizzatori sociali. I sindacati esprimono preoccupazione per il rischio che molte imprese, esauriti i contatori di cassa integrazione, ricorrano a riduzioni orarie forzate o, peggio, a licenziamenti e chiusure. In questo contesto, diventa essenziale mantenere un confronto costante e preventivo tra INPS e organizzazioni sindacali per salvaguardare
l’occupazione e prevenire la disoccupazione.

L’88% delle pratiche di pensione accolte nel 2024 è stato presentato dai Cepa dei sindacati. "In un contesto di digitalizzazione avanzata, il
servizio di intermediazione e accompagnamento dei Patronati resta un valore aggiunto insostituibile". 

Altre notizie
Villa Mussolini
La proposta

Anpi: "Villa Mussolini a Riccione diventi luogo di memoria costruttiva"
di Redazione
don Oreste Benzi
lunedì 27 ottobre

La spiritualità di don Oreste. Un incontro nel teatro del seminario
di Redazione
mazza da baseball e scacciacani
Un 27enne denunciato

Lite in strada a Bellaria a colpi di scacciacani e mazza da baseball
di Redazione
via Gramsci allagata
A Villa Franceschi De Grandis

A Villa Mussolini una mostra omaggio per ricordare il compianto Pico
di Redazione
FOTO
la nuova staccionata
investimento da 35mila euro

Nuova staccionata in corten al parco del Marano di Coriano
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO