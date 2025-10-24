Lite in strada a Bellaria a colpi di scacciacani e mazza da baseball

Una violenta lite è scoppiata nella serata di giovedì nella zona di viale Pinzon a Bellaria Igea Marina. A preoccupare residenti e passanti, che hanno subito dato l'allarme ai carabinieri, è stata intorno alle 21 la presunta esplosione di colpi di arma da fuoco. Arrivati sul posto, i militari si sono trovati di fronte due uomini in evidente stato di agitazione: un colombiano di 27 anni con in mano una mazza da baseball e un 30enne tunisino, ferito. Dalle prime ricostruzioni è emerso che la lite, scoppiata per futili motivi, è presto degenerata quando il colombiano ha colpito il contendente al capo prima con una pistola scacciacani e poi con la mazza. Entrambe le armi erano ancora in suo possesso e sono state sequestrate dai carabinieri. Il 27enne è stato portato in caserma per chiarire i fatti mentre il 30enne è stato soccorso dal 118 e trasportato al Pronto Soccorso di Rimini per le cure del caso. Per lui 10 giorni di prognosi. Il colombiano è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali e porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere. Sono però in corso ulteriori approfondimenti, anche tramite le immagini di videosorveglianza e il racconto dei testimoni, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.