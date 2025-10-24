  
Indietro
menu
menu

Un 27enne denunciato

Lite in strada a Bellaria a colpi di scacciacani e mazza da baseball

In foto: mazza da baseball e scacciacani
mazza da baseball e scacciacani
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 24 Ott 2025 15:03 ~ ultimo agg. 15:20
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Una violenta lite è scoppiata nella serata di giovedì nella zona di viale Pinzon a Bellaria Igea Marina. A preoccupare residenti e passanti, che hanno subito dato l'allarme ai carabinieri, è stata intorno alle 21 la presunta esplosione di colpi di arma da fuoco. Arrivati sul posto, i militari si sono trovati di fronte due uomini in evidente stato di agitazione: un colombiano di 27 anni con in mano una mazza da baseball e un 30enne tunisino, ferito. Dalle prime ricostruzioni è emerso che la lite, scoppiata per futili motivi, è presto degenerata quando il colombiano ha colpito il contendente al capo prima con una pistola scacciacani e poi con la mazza. Entrambe le armi erano ancora in suo possesso e sono state sequestrate dai carabinieri. Il 27enne è stato portato in caserma per chiarire i fatti mentre il 30enne è stato soccorso dal 118 e trasportato al Pronto Soccorso di Rimini per le cure del caso. Per lui 10 giorni di prognosi. Il colombiano è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali e porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere. Sono però in corso ulteriori approfondimenti, anche tramite le immagini di videosorveglianza e il racconto dei testimoni, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone. 

Altre notizie
don Oreste Benzi
lunedì 27 ottobre

La spiritualità di don Oreste. Un incontro nel teatro del seminario
di Redazione
via Gramsci allagata
A Villa Franceschi De Grandis

A Villa Mussolini una mostra omaggio per ricordare il compianto Pico
di Redazione
FOTO
la nuova staccionata
investimento da 35mila euro

Nuova staccionata in corten al parco del Marano di Coriano
di Redazione
Gloria Lisi e Stefano Brunori
dopo il sopralluogo

Nuova piscina comunale. Le perplessità di Brunori (Gloria Lisi per Rimini)
di Redazione
la nuova piscina comunale di Rimini
Sopralluogo dei consiglieri

Nuova Piscina comunale in fase di collaudo. Aggiudicazione entro novembre
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO