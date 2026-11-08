Tragico incendio in abitazione a San Mauro: muore il padre, salvato il figlio

Un tragico incendio è avvenuto nella serata di sabato a San Mauro Mare. Intorno alle 21.30 cinque squadre dei vigili del fuoco di Forlì Cesena sono intervenute in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Malaspina. All'interno, quando il rogo è scoppiato, c'erano due persone: padre e figlio. A quanto si apprende il più giovane sarebbe riuscito a raggiungere il balcone dove i vigili del fuoco sono riusciti a trarlo in salvo mentre all'interno dell'abitazione è stato rivenuto il corpo senza vita del padre. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Sono in corso le indagini per determinare le cause dell'incendio. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena: per lui alcune ustioni e sintomi di intossicazione. L'appartamento, situato in un edificio bifamiliare, è stato dichiarato inagibile. Presenti, per gli adempimenti di rito, anche i carabinieri.