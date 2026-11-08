Premio Impresa Sostenibile per Oltremateria di San Giovanni in Marignano

Il marchio Oltremateria, nato nel 2011 a San Giovanni in Marignano come brand dell'azienda Ecomat, ha conquistato il Premio Impresa Sostenibile 2026. Specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di superfici continue eco-sostenibili per pavimenti, pareti, soffitti e arredi, si è imposta nella categoria Sostenibilità Economica.

Il riconoscimento, consegnato a Roma, mira a valorizzare l'impegno dell'azienda marignanese nello sviluppo di Oleomalta, un materiale innovativo per pavimenti e rivestimenti realizzato con componenti vegetali derivati da fonti rinnovabili e materiali di scarto riciclati.

Il general manager Loris Casalboni commenta il risultato raggiunto: “Un riconoscimento che ci emoziona e che dà ancora più valore a oltre vent’anni di ricerca, innovazione e scelte coraggiose, guidate da una convinzione profonda: la sostenibilità non è una tendenza da seguire, ma una responsabilità da vivere ogni giorno – sottolinea, tributando poi un omaggio all'impegno di tutto lo staff.