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Sentinelle nelle professioni

Un convegno sul ruolo dei professionisti sanitari nel riconoscere la violenza

In foto: Sentinelle nelle professioni
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Redazione
   
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Sabato 28 novembre dalle 8.30 alle 14 alla sala Aria della sede SGR in via Chiabrera si terrà il convegno "Sentinelle nelle professioni. Contro la violenza" sul tema "La Violenza di genere e non solo: riconoscere, intercettare, agire. Il ruolo dei professionisti sanitari". L'evento è organizzato dal Club Soroptimist di Rimini e coinvolge diversi ordini professionali della salute — come farmacisti, infermieri e fisioterapisti — per fornire strumenti utili a riconoscere i segnali nascosti di abusi e violenze

I professionisti sanitari sono spesso il primo punto di contatto per chi subisce violenza, anche quando la richiesta di aiuto non viene espressa in modo esplicito. Il convegno intende rafforzare la capacità di riconoscere i segnali della violenza di genere e delle altre forme di violenza, di intercettare le situazioni a rischio e di attivare la rete dei servizi del territorio.

Il percorso parte dal quadro normativo e organizzativo, affronta il riconoscimento nei contesti sanitari e il ruolo delle diverse professioni nella continuità della presa in carico, per arrivare ai nuovi ambiti di prevenzione: sport, mondo giovanile e violenza online.

Il Convegno è gratuito e accreditato per Medici Chirurghi, Infermieri, Fisioterapisti, Farmacisti, Tecnici Sanitari (TSRM e PSTRP), Odontoiatri, Psicologi e altre professioni dell’area sanitaria.

il programma

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