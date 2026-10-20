Tragedia durante la raccolta delle olive, trattore travolge e uccide 73enne

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi (martedì) a Montefiore Conca, dove in un campo lungo via Gemmano un uomo di 73 anni è rimasto schiacciato dal rimorchio del trattore durante la raccolta delle olive. Secondo una prima ricostruzione, il conducente, nell'affrontare un tratto sterrato in salita, avrebbe perso il controllo del mezzo che è indietreggiato all'improvviso. Il rimorchio, contenente il carico di olive, è finito contro il 73enne, che in quel frangente si trovava dietro al trattore, travolgendolo. Poi il mezzo si ribaltato su un fianco.

In via Gemmano, intorno alle 18.30, sono accorsi carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Inutili purtroppo i soccorsi. Il 73enne, infatti, è deceduto sul colpo. Lievemente ferito, invece, il conducente del trattore, rimasto sotto choc. Spetterà ai militari dell'Arma ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente.