Maxi emergenze, a Riccione il Congresso nazionale Sismax

Soccorso e maxi emergenze saranno i temi al centro del terzo Congresso nazionale Sismax, in programma al Palazzo del Turismo di Riccione dal 21 al 23 ottobre.

L’evento, che attirerà in città centinaia di operatori ed esperti della sicurezza e della gestione delle emergenze da tutta Italia, avrà il suo momento clou nella giornata di giovedì 22 ottobre quando piazzale Roma e la spiaggia antistante si trasformeranno in un maxi campo operativo di simulazione.

Al centro dell’esercitazione dimostrativa ci sarà un peschereccio in avaria a ridosso della costa e un’imponente macchina dei soccorsi che simulerà le azioni necessarie per mettere in salvo l’equipaggio. Sarà questo lo scenario che, dalle ore 8 alle 18, metterà alla prova il coordinamento sul campo e l’integrazione delle più recenti tecnologie di intervento, vedendo operare in sinergia personale sanitario, Capitaneria di Porto, Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco e Asl della Romagna per testare procedure di triage, primo soccorso e gestione di scenari complessi.

Il Congresso Nazionale “Sistema Integrato di Soccorso in Maxiemergenza”, promosso in collaborazione con l’associazione Sismax, rientra in un’intesa biennale per il periodo 2026-2027 volta a posizionare la città come punto di riferimento nazionale nella gestione delle emergenze. L’accordo prevede infatti l’organizzazione di corsi di formazione aggiornata offerti gratuitamente dagli esperti di Sismax al personale della Polizia locale e della Protezione civile di Riccione.

L’iniziativa coinvolgerà inoltre realtà del territorio, tra cui studenti ed enti del terzo settore, e proporrà momenti di restituzione e sensibilizzazione aperti alla cittadinanza sulle tematiche della prevenzione e del soccorso.