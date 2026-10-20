Ancora nomine a tempo determinato, L'allarme della Uil scuola sull'algoritmo

"Siamo quasi a fine ottobre, ma per centinaia di studenti e lavoratori della scuola riminese l'anno scolastico sembra non essere mai iniziato stabilmente". L'allarme viene lanciato da Costantino Scamperti, Segretario Provinciale della UIL Scuola RUA di Rimini, a commento dell'ultimo provvedimento dell'Ufficio Scolastico Territoriale che ha pubblicato il settimo turno di nomine a tempo determinato per i docenti.

Secondo il sindacato, il ricorso continuo a turni di nomina successivi è "la prova evidente del fallimento del sistema informatizzato di reclutamento, il cosiddetto "algoritmo", che continua a produrre errori e costringe gli uffici a continue rettifiche, a danno dei precari storici

del territorio".

"L'algoritmo ministeriale continua a penalizzare la continuità didattica e la dignità dei docenti – dichiara Scamperti –. Molti insegnanti si trovano

scavalcati da colleghi con punteggi inferiori o costretti ad accettare sedi lontane, mentre le classi continuano a cambiare insegnante a lezioni ampiamente avviate. Tutto questo avviene mentre sul fronte giudiziario i tribunali, compreso quello di Rimini, continuano a condannare il Ministero riconoscendo ai precari i medesimi diritti economici dei docenti di ruolo. È ora di finirla di fare cassa sulla pelle della scuola pubblica".



La UIL Scuola Rimini pone l'accento anche sul carico di lavoro straordinario che sta travolgendo il personale ATA e le segreterie scolastiche della provincia, alle prese con adempimenti burocratici impegnativi e organici ridotti.