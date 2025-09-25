Terza edizione de "La Camminata della Salute" all'alba in spiaggia

Sabato 27 settembre, il team di Elen Souza personal trainer, organizza la III^ Edizione della “Camminata della Salute”, un evento all’alba che coniuga movimento e il fascino della nostra spiaggia. Dopo la serie di eventi sulla “cultura dello sport” che si sono svolti nel mese di agosto sotto l’ombrellone del bagno Tiki 26 a Rimini, il Team di Elen continua sostenere lo stile di vita sano, cercando di coniugare quello che è il benessere fisico con quello mentale. Ecco allora la proposta, una camminata che unisce Rimini a Riccione. Un’attività gratuita e aperta a tutti gli amanti dell’aria aperta: 10 Km sulla spiaggia, di camminata, anticipata da stretching e risveglio muscolare, per poi dirigersi sulla battigia verso Riccione. Qui si potrà tornare a piedi oppure tornare con la metropolitana di costa. L’appuntamento per tutti è per le 6,15 – partenza alle 6,30. Tutti i partecipanti verranno omaggiati di una lezione gratuita personalizzata di allenamento di mobilità & stretching o allenamento funzionale o pilates mat- flow o Core Training & Gluteo Power, oltre che estrazione di gadget della Wellness Week, la settimana dedicata al benessere promossa dalla Wellness Foundation fondata da Nerio Alessandri.