  
Indietro
menu
menu

Benessere fisico e mentale

Terza edizione de "La Camminata della Salute" all'alba in spiaggia

In foto: Camminata della Salute, Rimini
Camminata della Salute, Rimini
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 25 Set 2025 18:18 ~ ultimo agg. 19:16
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Sabato 27 settembre, il team di Elen Souza personal trainer, organizza la III^ Edizione della “Camminata della Salute”, un evento all’alba che coniuga movimento e il fascino della nostra spiaggia. Dopo la serie di eventi sulla “cultura dello sport” che si sono svolti nel mese di agosto sotto l’ombrellone del bagno Tiki 26 a Rimini, il Team di Elen continua sostenere lo stile di vita sano, cercando di coniugare quello che è il benessere fisico con quello mentale. Ecco allora la proposta, una camminata che unisce Rimini a Riccione. Un’attività gratuita e aperta a tutti gli amanti dell’aria aperta: 10 Km sulla spiaggia, di camminata, anticipata da stretching e risveglio muscolare, per poi dirigersi sulla battigia verso Riccione.  Qui si potrà tornare a piedi oppure tornare con la metropolitana di costa. L’appuntamento per tutti è per le 6,15 – partenza alle 6,30. Tutti i partecipanti verranno omaggiati di una lezione gratuita personalizzata di allenamento di mobilità & stretching o allenamento funzionale o pilates mat- flow o Core Training & Gluteo Power, oltre che estrazione di gadget della Wellness Week, la settimana dedicata al benessere promossa dalla Wellness Foundation fondata da Nerio Alessandri. 

Altre notizie
vacanza da dimenticare

Turista 18enne palpeggiata in ascensore, condannato il portiere d'albergo
di Lamberto Abbati
Oasi Arcobaleno, Riccione
Eventi culturali

"Rainbow vibe" approda ai Laghetti Arcobaleno di Riccione
di Redazione
pista ciclabile sul lungomare di Misano
Mobilità sostenibile

Da Ravenna a Rimini in bici e in treno con l’Adriatica Bike Tour 2025
di Redazione
Cerimonia a Orestiada, Grecia
Eventi storici

Inaugurato a Orestiada, il monumento in ricordo della "Taxiarchia Rimini"
di Redazione
vigili del fuoco
nella notte a rimini

Sente dei rumori e trova l'auto in fiamme, si indaga per incendio doloso
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO