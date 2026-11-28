Un 36enne di origine albanese, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato nella mattinata di ieri, venerdì 27 novembre, dagli investigatori della Squadra Mobile di Rimini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un ordinario servizio di controllo sul territorio, gli agenti hanno notato l'uomo che, alla loro vista, ha mostrato un evidente stato di agitazione tentando di allontanarsi rapidamente. Fermato per un accertamento, il 36enne è stato trovato in possesso — all'interno dello zainetto che portava con sé — di circa 457 grammi di cocaina, oltre a bilancini di precisione, telefoni cellulari, materiale per il confezionamento delle dosi e contanti.

Le successive perquisizioni estese ai luoghi nella disponibilità dell'indagato, condotte anche con il supporto dell'unità cinofila della Polizia Locale di Rimini, hanno permesso di recuperare altro denaro, portando il sequestro complessivo a oltre 17.000 euro in contanti. L'uomo è stato posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa del rito di convalida.