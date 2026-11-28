È scontro tra i sindacati e la direzione della Casa di Cura Villa Maria di Rimini sul riconoscimento dei tempi di vestizione e svestizione del personale. Dopo mesi di trattative, l'azienda ha proposto il riconoscimento di appena 15 ore annue, un'offerta giudicata «assolutamente irricevibile» da FP CGIL, CISL FP Romagna e UIL FP, che nella giornata di ieri (venerdì 27 novembre) hanno esposto le proprie bandiere davanti alla struttura per ribadire che la vertenza resta aperta.

Secondo i calcoli delle tre sigle sindacali, per le operazioni di vestizione e svestizione legate alle procedure igienico-sanitarie occorrono 14 minuti per ogni turno, che moltiplicati per i turni effettivamente svolti generano un monte ore superiore alle 60-70 ore annue per ciascun dipendente. «Una sproporzione evidente, che non può essere liquidata con una proposta economica e normativa così distante dal tempo effettivamente dedicato dalle lavoratrici e dai lavoratori», sottolineano i sindacati, ricordando inoltre che il contratto nazionale AIOP è fermo da otto anni (motivo per cui il prossimo 3 dicembre è già in programma un presidio unitario davanti alla Regione Emilia-Romagna).

FP CGIL, CISL FP Romagna e UIL FP chiedono quindi alla direzione di Villa Maria di tornare al tavolo con una proposta adeguata, avvertendo che, in assenza di risposte concrete, sono pronti a proclamare lo stato di agitazione e a coinvolgere il Prefetto.

"La nostra battaglia continua. Perché il tempo di chi lavora ha un valore. E quel valore deve essere riconosciuto", dicono i segretari territoriali Salvatore Coppola (CISL FP), Marco Rizzo (UIL FP) e Daniele Esposito (FP CGIL).