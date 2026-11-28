La società riminese diventa concessionaria di zona VOIPVOICE per un'area dell'Emilia-Romagna che comprende anche le province di Bologna e Modena. Un passo importante per offrire alle imprese un unico riferimento per sicurezza informatica, connettività e continuità operativa.

Oggi la sicurezza informatica non può più essere considerata soltanto una questione di antivirus, firewall o strumenti tecnologici.

Proteggere un'azienda significa prima di tutto conoscerla: comprenderne le attività, i processi, gli strumenti utilizzati e individuare ciò che è realmente indispensabile per garantirne il funzionamento quotidiano.

È da questa visione che nasce il modello di sicurezza informatica sviluppato da Rimini Informatica, realtà del territorio che ha scelto di affrontare la cybersecurity come un progetto complessivo, costruito intorno alle esigenze concrete di ogni impresa.

«La sicurezza informatica non inizia dalla scelta di un prodotto, ma dalla conoscenza dell'azienda. Solo comprendendo come lavora possiamo identificare i rischi, definire le priorità e costruire un piano di protezione realmente efficace».

La connessione Internet: da semplice servizio a elemento strategico

All'interno di questo modello, Rimini Informatica ha deciso di mettere al centro un elemento spesso sottovalutato: la connessione Internet.

Un servizio ormai indispensabile per qualsiasi attività, ma ancora troppo spesso considerato una semplice commodity, da scegliere principalmente in base alla velocità o al prezzo.

Eppure, per un'azienda, la qualità della connessione non si misura soltanto in megabit.

Significa poter contare su una linea di riserva quando quella principale non funziona. Significa disporre, quando necessario, di indirizzi IP pubblici statici, banda garantita e servizi progettati sulle specifiche necessità operative.

Ma significa soprattutto avere alle spalle un interlocutore competente, capace di rispondere rapidamente e attivarsi in caso di problemi.

«Quando una connessione si interrompe, oggi molte aziende rischiano di fermarsi completamente. Non funzionano i gestionali, si interrompono le comunicazioni e diventa difficile persino svolgere le operazioni più semplici. Per questo una connessione affidabile, accompagnata da un servizio di assistenza realmente presente, è parte integrante di qualsiasi progetto di sicurezza e continuità operativa».

La partnership con VOIPVOICE e il nuovo ruolo di concessionaria

Proprio per garantire questi standard, Rimini Informatica ha scelto già da diversi anni di collaborare con VOIPVOICE, azienda specializzata da vent'anni in soluzioni di comunicazione e connettività dedicate esclusivamente al mercato business.

Una collaborazione consolidata, nata dalla condivisione di un approccio che mette al centro l'affidabilità dei servizi, la competenza tecnica e l'attenzione alle esigenze delle imprese.

Oggi questa partnership compie un ulteriore passo avanti: Rimini Informatica diventa concessionaria di zona VOIPVOICE, rafforzando la propria presenza sul territorio dell'Emilia-Romagna, fino alle province di Bologna e Modena.

Una scelta che rappresenta non soltanto un ampliamento dell'offerta, ma soprattutto il completamento di un percorso strategico.

«Non abbiamo scelto di vendere connessioni Internet. Abbiamo scelto di garantire alle aziende la continuità di cui hanno bisogno per lavorare. Per noi la connettività non è un servizio accessorio, ma uno degli elementi fondamentali su cui costruire un progetto di sicurezza informatica davvero completo».

Un unico interlocutore per la continuità operativa delle imprese

Con questa evoluzione, Rimini Informatica rafforza ulteriormente il proprio modello di servizio, offrendo alle aziende un unico riferimento per la gestione della sicurezza informatica, delle infrastrutture tecnologiche e della connettività.

Un approccio che consente di superare la frammentazione tra fornitori diversi, semplificando la gestione dei servizi e migliorando la capacità di prevenire e affrontare eventuali criticità.

L'obiettivo non è semplicemente fornire strumenti tecnologici, ma costruire un progetto capace di accompagnare l'azienda nel tempo, adattandosi alle sue necessità e alla sua crescita.

Perché oggi la sicurezza informatica non significa soltanto difendersi dagli attacchi informatici. Significa soprattutto mettere le aziende nelle condizioni di continuare a lavorare, ogni giorno.

Ed è da questo principio che Rimini Informatica continua a sviluppare i propri servizi e le proprie partnership, con l'obiettivo di essere un punto di riferimento sempre più completo per le imprese del territorio.





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