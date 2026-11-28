Tafferugli scongiurati dopo la partita Dole Rimini - Orange Tools Pesaro di venerdì sera al Flaminio. Durante la fase di deflusso degli ospiti, all'incrocio tra via Flaminia Conca e via Fantoni c'è stato un tentativo di agguato nei confronti di un pullman da parte di circa una trentina di tifosi riminesi completamente travisati. Il tentativo è stato subito sventato dall’intervento tempestivo del personale della scorta del dispositivo di ordine pubblico e dei reparti mobili che ha messo in fuga i facinorosi locali. I tifosi pesaresi sono scesi dai pullman ma non c’è stato contatto tra tifoseria locale e ospite. Da Pesaro erano arrivati 170 tifosi su tre pullman, su un limite concordato di 180: la Questura aveva imposto la trasferta organizzata per motivi di ordine pubblico.