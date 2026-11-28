In dieci anni il numero delle imprese attive nella provincia di Rimini è cresciuto del 4,6%, mentre quello degli addetti ha registrato un incremento del 13,6%. È quanto emerge da un’elaborazione dell’Area Studi e Ricerche di CNA su dati Istat, relativa al periodo 2014-2024, che fotografa l’evoluzione del tessuto produttivo italiano nell’ultimo decennio.

A livello nazionale, il numero delle imprese attive è aumentato di quasi 390mila unità, passando da 4,36 a 4,75 milioni (+8,9%), mentre gli addetti sono cresciuti di circa 2,8 milioni (+17,2%). La ricerca evidenzia tuttavia dinamiche molto diverse da territorio a territorio, con una crescita particolarmente marcata del numero delle imprese nelle province del Mezzogiorno e una forte capacità dei principali poli produttivi e metropolitani di generare nuova occupazione.

In questo quadro, la provincia di Rimini si colloca al 62° posto nella graduatoria nazionale per crescita percentuale delle imprese attive e al 42° per incremento degli addetti. Particolarmente significativo è il dato relativo all’occupazione: Rimini si posiziona infatti al secondo posto in Emilia-Romagna, alle spalle di Parma (+14,1%) e davanti a Forlì-Cesena (+13,5%) e Bologna (+13,1%).

Marco Polazzi - CNA Rimini

“I dati relativi alla provincia di Rimini restituiscono un quadro decisamente positivo – commenta Marco Polazzi, presidente provinciale di CNA Rimini –. La crescita del numero delle imprese è più contenuta rispetto a quella registrata in altri territori italiani, ma occorre tenere conto del punto di partenza. Rimini è un territorio già caratterizzato da un’elevata densità imprenditoriale, che da molti anni si distingue nel panorama nazionale per propensione a fare impresa, con circa un’impresa ogni dieci abitanti. Un incremento del 4,6%, in un contesto già così dinamico, rappresenta dunque un risultato importante. Straordinariamente positivo è anche il dato relativo agli addetti, cresciuti del 13,6% nell’arco di dieci anni, a testimonianza della capacità del nostro sistema produttivo di generare nuove opportunità di lavoro”.

“La sfida - aggiunge Polazzi - non è soltanto quella di favorire la nascita di nuove attività, ma soprattutto di creare le condizioni affinché le imprese già presenti sul territorio possano crescere, investire, aumentare la propria produttività e generare occupazione stabile. Per farlo è necessario intervenire su alcuni fattori fondamentali per la competitività del sistema produttivo: l’accesso al credito, la formazione e il reperimento di personale qualificato, le infrastrutture, l’efficienza dei servizi e la semplificazione burocratica. La forte vocazione imprenditoriale del territorio riminese rappresenta un patrimonio che dobbiamo continuare a valorizzare e sostenere attraverso politiche adeguate alle esigenze delle piccole e medie imprese”