Una campagna olivicola particolarmente positiva, con produzioni che tornano a crescere dopo la pesante flessione del 2025, ma anche un’agricoltura che deve fare i conti con temperature record, scarsità di precipitazioni e costi di produzione elevati. È il quadro che emerge per la provincia di Rimini dall’Annata agraria 2026 di Cia-Agricoltori Italiani Romagna, arrivata alla 40a edizione e presentata venerdì dall’associazione.

Sul fronte climatico, il 2026 è stato l'anno agrario più caldo mai registrato in Romagna, con temperature medie superiori di circa 1,9°C alla norma climatica. Anche l'estate ha segnato un record, superando quella del 2003. Le precipitazioni sono state inferiori del 21,1% rispetto alla media, con 557,6 millimetri contro i 706,8 attesi. Particolarmente critica la distribuzione delle piogge: alla scarsità di precipitazioni in primavera, giugno e nella prima parte dell'autunno si sono alternati episodi intensi e localizzati. Le temperature elevate hanno aumentato il fabbisogno irriguo, provocato stress termico e scottature sui frutti e anticipato le maturazioni. Una situazione che ha comportato maggiori costi per le aziende, anche per il rincaro dell'energia e del gasolio agricolo.

Al 30 settembre 2026 le imprese attive in agricoltura, silvicoltura e pesca sono 2.228, in diminuzione dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2025, con 24 unità in meno. Le imprese agricole femminili sono 477 (-1%), mentre quelle giovanili salgono a 92, con un incremento dell’8,2% e sette unità in più. Un segnale positivo sul fronte del ricambio generazionale, che tuttavia non compensa la progressiva contrazione della base imprenditoriale.

Il dato più significativo per il Riminese arriva dall’olivicoltura. La superficie coltivata resta stabile a 1.708 ettari, di cui 1.700 in produzione, ma la raccolta prevista raggiunge i 40.001 quintali di olive, il 160% in più rispetto ai 15.300 del 2025. La resa media sale a 23,53 quintali per ettaro, contro i 9 dell’anno precedente. Si tratta di un recupero importante dopo una stagione particolarmente penalizzante. In Romagna le rese medie in olio si attestano tra il 13 e il 14%, con una qualità complessiva molto elevata. Per il territorio riminese, la produzione olivicola rappresenta inoltre un elemento di identità e valorizzazione, anche attraverso la Dop Colline di Romagna, condivisa con il forlivese e il cesenate.

Anche il comparto vitivinicolo ha risentito delle temperature elevate e della scarsità di precipitazioni. In Romagna la maturazione delle uve è stata accelerata, con vendemmie anticipate in diverse aree anche di due o tre settimane rispetto al calendario tradizionale. Le uve si sono presentate generalmente sane e con gradazioni zuccherine elevate, ma il caldo ha reso più complessa la gestione della maturazione e dell’equilibrio tra zuccheri e acidità. Nel Riminese, tra le varietà protagoniste della raccolta figura il Grechetto Gentile, destinato alla produzione della Rebola. Per limitare gli effetti delle alte temperature sulla qualità delle uve, la raccolta è stata organizzata prevalentemente nelle prime ore del mattino.

La campagna dei cereali a paglia ha registrato in Romagna un miglioramento generalizzato delle rese rispetto al 2025, con raccolti complessivamente sani e di buon peso specifico. Le criticità hanno riguardato soprattutto il tenore proteico, in particolare per il frumento duro, anche a causa dell’accelerazione dei cicli vegetativi determinata dalle temperature elevate. Nel Riminese l’orzo ha avuto un andamento meno favorevole rispetto a Ravenna e Forlì-Cesena, mentre il mais ha mostrato una crescita, in controtendenza rispetto alla contrazione registrata negli altri due territori. Il quadro conferma quanto le condizioni climatiche possano incidere non soltanto sulle quantità, ma anche sulla qualità e sul valore commerciale delle produzioni.

Resta difficile anche il quadro dei prezzi all’origine: nel confronto tra il 2026 e il 2025 si rileva una flessione generalizzata per gran parte della frutta estiva e autunnale. Pesche e nettarine hanno perso circa il 34%, le albicocche il 23%, le ciliegie il 23%, le susine il 25% e le pere il 28%. Una dinamica che rende ancora più complesso garantire la redditività delle produzioni, a fronte di costi aziendali che rimangono elevati.

Nel comparto zootecnico riminese si osservano andamenti diversi. Il settore avicolo è l’unico tra i tre territori romagnoli a registrare un aumento del numero di animali, che passano da 1,87 a 2,44 milioni di capi, pur in presenza di una diminuzione degli allevamenti. Anche nella suinicoltura, a fronte di un calo delle aziende da 269 a 118, il numero dei capi cresce da 6.202 a 6.996. Una dinamica che segnala una maggiore concentrazione degli animali in un numero più contenuto di strutture.

In crescita anche i numeri dell’apicoltura professionale: tra giugno 2025 e giugno 2026 gli apicoltori censiti passano da 110 a 429, gli apiari da 551 a 994 e gli alveari da 6.486 a 8.569. Rimini si distingue inoltre per la maggiore incidenza del biologico nel comparto apistico romagnolo: gli alveari biologici sono 3.020.

L’agricoltura biologica rappresenta una componente rilevante del sistema produttivo provinciale. I dati consolidati al 2025 indicano 10.064 ettari di superficie biologica e in conversione, pari al 30,4% della SAU: una delle incidenze più alte in Emilia-Romagna. La flessione rispetto all’anno precedente è stata la più contenuta tra le tre province romagnole. Sono 72 le aziende che allevano almeno una specie con metodo biologico, in aumento rispetto alle 61 del 2024.

Il sistema agrituristico conta 69 aziende attive, un dato stabile. L’offerta è caratterizzata da una forte integrazione tra ospitalità e ristorazione: 38 aziende propongono entrambe le attività, con oltre 4.900 pasti annui per azienda attiva. Sono disponibili 613 posti letto e 15 piazzole; 30 aziende propongono attività sportive, 13 attività culturali e 10 attività didattiche. Sono inoltre sei le aziende enoturistiche. Numeri contenuti rispetto ad altre province regionali, ma che mostrano le possibilità di diversificazione e di connessione tra agricoltura, accoglienza e turismo.