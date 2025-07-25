Tossicodipendente minaccia la madre per estorcerle soldi. Arrestato

Non ne poteva più di quel figlio violento che continuava ad estorcerle soldi per comprarsi la droga. Una mamma riminese, al culmine dell'esasperazione, ha deciso di chiedere aiuto ai carabinieri, dopo che il ragazzo, 36enne, al rifiuto della donna di dargli altro denaro le si è scagliato contro aggredendola.

I Carabinieri del Radiomobile, con il supporto di una pattuglia della Stazione di Rimini Porto, giunti sul posto, dopo la telefonata al 112, sono riusciti a bloccare il ragazzo, impedendogli di continuare a vessare la madre e lo hanno arrestato. Il reato di cui dovrà rispondere è tentata estorsione. La donna, visibilmente scossa, è stata portata in pronto soccorso a Rimini. Ha riportato ferite guaribili in 15 giorni. L'uomo è stato portato alla Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.