Sabato il Rimini Summer Pride: le modifiche alla circolazione

Sabato 26 luglio è in programma il Rimini Summer Pride: appuntamento dalle ore 17 in piazzale Kennedy con partenza alle 18. Il percorso dei nove carri si snoda lungo il Parco del mare, passando vicino alla rotonda Lucio Battisti, per proseguire fino alla Ruota panoramica, per poi svoltare in via Destra del Porto e quindi in via Colombo per tornare verso la rotonda del Parco Fellini. Dalle 20.30 sul palco ci saranno gli interventi politici e delle associazioni fino all’una di notte con stand gastronomici e bevande.

In occasione del “Rimini Summer Pride” saranno apportate alcune modifiche temporanee alla viabilità. A partire dalle ore 7 di sabato mattina fino alle ore 13 di domenica 27 luglio, sarà istituita la chiusura totale al traffico veicolare, con divieto di sosta e rimozione forzata, sul lungomare Tintori, sulla rotonda Lucio Battisti (di fronte al Grand Hotel) e nelle aree limitrofe, compresa via Colombo. In particolare, i divieti riguarderanno le strade:

rotonda Lucio Battisti (rotonda Grand Hotel), carreggiata lato mare; viale Beccadelli, nel tratto dal viale Vespucci al lungomare Tintori; lungomare Tintori, nel tratto dalla via Beccadelli alla via Bianchi; viale Colombo, nel tratto dalle vie Bianchi/Cappellini alla rotonda Lucio Battisti; vie Giulietta Masina e “Luci del varietà”, nei rispettivi tratti dal viale Beccadelli alla via St. Maur de Fosses (attorno al Palazzo del Turismo). La chiusura totale al traffico veicolare terminerà invece alle ore 22 del 26 luglio nella zona del porto, in particolare su: viale Colombo, nel tratto dalle vie Bianchi/Cappellini alle vie Destra del Porto/Largo Boscovich; lungomare Tintori, nel tratto dalla via Bianchi, compresa, a Largo Boscovich, compreso; largo Boscovich/via Destra del Porto, nel tratto dal Lungomare Tintori a via Colombo.

Sulla rotonda Lucio Battisti, porzione lato monte, e Viale Colombo, nel tratto dalle vie Bianchi/Cappellini fino alla Rotonda Grand Hotel, il divieto di sosta e di transito permarrà fino alle ore 24.00 del 28 luglio.