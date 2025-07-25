  
flagranza di reato

Spaccio, 18enne arrestato con 46 grammi di hashish

In foto: l’unità cinofila antidroga Bruce
l’unità cinofila antidroga Bruce
di Redazione   
Ven 25 Lug 2025 13:33 ~ ultimo agg. 5 Ago 03:01
Ieri sera, in zona stazione, è stato arrestato uno spacciatore 18enne, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di sostanze stupefacenti, nei pressi di un locale pubblico. La squadra di agenti aveva notato una coppia di consumatori usuali di sostanze stupefacenti in attesa dello spacciatore che, arrivato e dopo uno scambio di denaro, è stato prontamente controllato dagli agenti assieme alla coppia di acquirenti. La coppia è stata sanzionata per il possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, mentre il ragazzo, fermato da una seconda macchina della squadra di agenti, è stato arrestato per possesso di 46 grammi di hashish, oltre a modiche quantità di ecstasy e ai proventi dell’attività dello spaccio appena eseguito. Il giovane è stato condotto nella camera di sicurezza del Comando per spaccio in flagranza di reato e detenzione al fine di spaccio e comparirà in giornata per direttissima davanti al Giudice del Tribunale di Rimini.

 

