Giornate mondiali

Riccione celebra la giornata mondiale del salvataggio in mare con cani baywatch

In foto: I cani baywatch sulla spiaggia del Marano, Riccione
I cani baywatch sulla spiaggia del Marano, Riccione
di Redazione   
Ven 25 Lug 2025 15:17 ~ ultimo agg. 5 Ago 03:01
Un tuffo nelle acque dell'Adriatico per salvare delle vite umane. E' questo l'obiettivo dell’evento “Al mare in sicurezza” che si è svolto alla spiaggia del Marano a Riccione, dove durante tutta la mattinata si sono svolte varie simulazioni di salvataggio con moto d’acqua, sup e mosconi, coadiuvate da dei baywatch di salvataggio d'eccezione. Cleopatra e Goldy, due cani di salvataggio accompagnati dai loro istruttori della Scuola cani salvataggio dell’Emilia Romagna, hanno animato infatti le varie simulazioni dando prova di varie tecniche di salvamento. L’iniziativa, promossa dal Comune di Riccione in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento, istituita dall’Oms, si inserisce nel programma Bandiera Blu e punta a sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza delle corrette pratiche di soccorso in acqua.

