Al via i piani d'asfalto in via Covignano e via Sant'Aquilina

Prosegue il programma di ripristino degli asfalti successivo agli interventi di scavo per la realizzazione di sottoservizi. Saranno 50 complessivamente le vie interessate dai lavori: da settembre a novembre prossimo verranno realizzati i primi interventi di riasfaltature, mentre le vie restanti saranno riqualificate nel 2026. Gli interventi riguarderanno complessivamente circa 58mila metri quadrati di strade che si estendono in diverse aree del territorio comunale. Le prime vie che saranno interessate dai lavori, con avvio degli interventi a settembre e conclusione entro novembre 2025, sono: via Giuliani (dall’incrocio con via Pascoli a via Lagomaggio), via Sangro, via Torino, via Tommaseo (da Giandone a Campanella), via Flaminia (da Macanno a rotatoria Rodriguez), via Flaminia Conca (da Fantoni a via Casti), via Tonti Michelangelo, via Pagliarani, via Argelli e via Benassi, via Eritrea (da Chisimanio a Diredaua), via Baroni. Oltre a questo entro l’anno sono previste altri due interventi di rifacimento degli asfalti nella zona di Sant’Aquilina e Covignano per 1,2 milioni di euro, finanziati attraverso i fondi straordinari assegnati dopo l’alluvione del 2023.