Torna questa sera Agrinet il futuro in campo: ogni giovedì su ICARO TV
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Torna questa sera su Icaro TV “Agrinet: il futuro in campo”, il programma dedicato all’agricoltura italiana che racconta storie virtuose del settore agro-industriale e alimentare, realizzato grazie ad un progetto europeo dedicato alla politica agricola comunitaria.
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Le puntate:
SICILIA, UN CONTINENTE VINICOLO SOSPESO TRA RADICI ANTICHE E FUTURO
Giovedì 21 maggio, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Donnafugata, Contessa Entellina, Marsala ed Etna: centraline meteo, “foglie elettroniche” e algoritmi previsionali per una viticoltura sostenibile e innovativa.
BASSA MANTOVANA: DOVE IL LATTE DIVENTA ECCELLENZA E LA STALLA GUARDA AL FUTURO
Giovedì 28 maggio, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Robot di mungitura e sensori intelligenti migliorano benessere animale e qualità del latte destinato al Grana Padano.
DALLA PIANA DI SIBARI ALLA PIANURA PADANA PER ASCOLTARE LA VOCE DELLE PIANTE
Giovedì 4 giugno, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): La start-up Plantvoice e i sensori che monitorano la linfa per prevenire stress e malattie delle colture.
DELTA DEL PO FERRARESE: DRONI E SATELLITI ALLA GUIDA DELL’AGRICOLTURA INTELLIGENTE
Giovedì 11 giugno, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Droni, GPS e mappe di prescrizione per ottimizzare semine, concimazioni e irrigazione.
MACCARESE, ALLE PORTE DI ROMA – DOVE L’AGRICOLTURA DIVENTA CIRCOLARE
Giovedì 18 giugno, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Un sistema integrato tra coltivazioni, allevamento ed energia per ridurre sprechi e impatto ambientale.
METAPONTINO: DOVE SI PROGETTANO LE FRAGOLE DEL FUTURO
Giovedì 25 giugno, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Ricerca genetica e nuove varietà resistenti a caldo e siccità.
LA RINGHIERA DELL’UMBRIA: L’INNOVAZIONE DIGITALE TRA I FILARI DI MONTEFALCO
Giovedì 2 luglio, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Sensori e modelli previsionali per proteggere il Sagrantino dal cambiamento climatico e formare gli agricoltori di domani.
PONENTE LIGURE: IL BASILICO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Giovedì 9 luglio, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Serre intelligenti e fertirrigazione di precisione per una delle eccellenze italiane.
API E TECNOLOGIA: PROTEGGERE LA BIODIVERSITÀ CON LO SGUARDO DEL FUTURO
Giovedì 16 luglio, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Monitoraggi avanzati e ricerca scientifica per salvaguardare api ed ecosistemi.
DAL CAMPO AL CLOUD: L’AGRICOLTURA DIGITALE CHE NASCE NEL MONFERRATO
Giovedì 23 luglio, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): La piattaforma xFarm e l’agricoltura data-driven tra vigneti, riso e noccioleti.
Qui l'intervista a Francesca Magnoni, coautrice e conduttrice del programma, a Tempo Reale il 21 maggio con Simona Mulazzani e Andrea Polazzi.