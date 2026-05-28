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Torna questa sera Agrinet il futuro in campo: ogni giovedì su ICARO TV

In foto: Un momento delle riprese di Agrinet il futuro in campo
Un momento delle riprese di Agrinet il futuro in campo
di
Francesca Magnoni
   
Tempo di lettura 3 min
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Torna questa sera su Icaro TV Agrinet: il futuro in campo”, il programma dedicato all’agricoltura italiana che racconta storie virtuose del settore agro-industriale e alimentare, realizzato grazie ad un progetto europeo dedicato alla politica agricola comunitaria.

Le puntate:

SICILIA, UN CONTINENTE VINICOLO SOSPESO TRA RADICI ANTICHE E FUTURO

Giovedì 21 maggio, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Donnafugata, Contessa Entellina, Marsala ed Etna: centraline meteo, “foglie elettroniche” e algoritmi previsionali per una viticoltura sostenibile e innovativa.

 

BASSA MANTOVANA: DOVE IL LATTE DIVENTA ECCELLENZA E LA STALLA GUARDA AL FUTURO

Giovedì 28 maggio, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Robot di mungitura e sensori intelligenti migliorano benessere animale e qualità del latte destinato al Grana Padano.

 

DALLA PIANA DI SIBARI ALLA PIANURA PADANA PER ASCOLTARE LA VOCE DELLE PIANTE

Giovedì 4 giugno, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): La start-up Plantvoice e i sensori che monitorano la linfa per prevenire stress e malattie delle colture.

 

DELTA DEL PO FERRARESE: DRONI E SATELLITI ALLA GUIDA DELL’AGRICOLTURA INTELLIGENTE

Giovedì 11 giugno, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Droni, GPS e mappe di prescrizione per ottimizzare semine, concimazioni e irrigazione.

 

MACCARESE, ALLE PORTE DI ROMA – DOVE L’AGRICOLTURA DIVENTA CIRCOLARE

Giovedì 18 giugno, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Un sistema integrato tra coltivazioni, allevamento ed energia per ridurre sprechi e impatto ambientale.

 

METAPONTINO: DOVE SI PROGETTANO LE FRAGOLE DEL FUTURO

Giovedì 25 giugno, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Ricerca genetica e nuove varietà resistenti a caldo e siccità.

 

LA RINGHIERA DELL’UMBRIA: L’INNOVAZIONE DIGITALE TRA I FILARI DI MONTEFALCO

Giovedì 2 luglio, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Sensori e modelli previsionali per proteggere il Sagrantino dal cambiamento climatico e formare gli agricoltori di domani.

 

PONENTE LIGURE: IL BASILICO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Giovedì 9 luglio, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Serre intelligenti e fertirrigazione di precisione per una delle eccellenze italiane.

 

API E TECNOLOGIA: PROTEGGERE LA BIODIVERSITÀ CON LO SGUARDO DEL FUTURO

Giovedì 16 luglio, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Monitoraggi avanzati e ricerca scientifica per salvaguardare api ed ecosistemi.

 

DAL CAMPO AL CLOUD: L’AGRICOLTURA DIGITALE CHE NASCE NEL MONFERRATO

Giovedì 23 luglio, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): La piattaforma xFarm e l’agricoltura data-driven tra vigneti, riso e noccioleti.

Qui l'intervista a Francesca Magnoni, coautrice e conduttrice del programma, a Tempo Reale il 21 maggio con Simona Mulazzani e Andrea Polazzi.

 

 

 

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