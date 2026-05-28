Torna questa sera Agrinet il futuro in campo: ogni giovedì su ICARO TV

Le puntate: SICILIA, UN CONTINENTE VINICOLO SOSPESO TRA RADICI ANTICHE E FUTURO Giovedì 21 maggio, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Donnafugata, Contessa Entellina, Marsala ed Etna: centraline meteo, “foglie elettroniche” e algoritmi previsionali per una viticoltura sostenibile e innovativa. BASSA MANTOVANA: DOVE IL LATTE DIVENTA ECCELLENZA E LA STALLA GUARDA AL FUTURO Giovedì 28 maggio, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Robot di mungitura e sensori intelligenti migliorano benessere animale e qualità del latte destinato al Grana Padano. DALLA PIANA DI SIBARI ALLA PIANURA PADANA PER ASCOLTARE LA VOCE DELLE PIANTE Giovedì 4 giugno, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): La start-up Plantvoice e i sensori che monitorano la linfa per prevenire stress e malattie delle colture. DELTA DEL PO FERRARESE: DRONI E SATELLITI ALLA GUIDA DELL’AGRICOLTURA INTELLIGENTE Giovedì 11 giugno, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Droni, GPS e mappe di prescrizione per ottimizzare semine, concimazioni e irrigazione. MACCARESE, ALLE PORTE DI ROMA – DOVE L’AGRICOLTURA DIVENTA CIRCOLARE Giovedì 18 giugno, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Un sistema integrato tra coltivazioni, allevamento ed energia per ridurre sprechi e impatto ambientale. METAPONTINO: DOVE SI PROGETTANO LE FRAGOLE DEL FUTURO Giovedì 25 giugno, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Ricerca genetica e nuove varietà resistenti a caldo e siccità. LA RINGHIERA DELL’UMBRIA: L’INNOVAZIONE DIGITALE TRA I FILARI DI MONTEFALCO Giovedì 2 luglio, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Sensori e modelli previsionali per proteggere il Sagrantino dal cambiamento climatico e formare gli agricoltori di domani. PONENTE LIGURE: IL BASILICO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE Giovedì 9 luglio, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Serre intelligenti e fertirrigazione di precisione per una delle eccellenze italiane. API E TECNOLOGIA: PROTEGGERE LA BIODIVERSITÀ CON LO SGUARDO DEL FUTURO Giovedì 16 luglio, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): Monitoraggi avanzati e ricerca scientifica per salvaguardare api ed ecosistemi. DAL CAMPO AL CLOUD: L’AGRICOLTURA DIGITALE CHE NASCE NEL MONFERRATO Giovedì 23 luglio, ore 20.35 (Icaro TV - canale 18 Emilia Romagna): La piattaforma xFarm e l’agricoltura data-driven tra vigneti, riso e noccioleti.