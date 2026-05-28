Stop alle bevande in contenitori di vetro per il doppio concerto di Vasco

In occasione del doppio appuntamento con Vasco Rossi, il 29 maggio con il soundcheck per i fan e il 30 con la data zero del tour, il Comune di Rimini ha emesso un'ordinanza per prevenire i rischi legati all'uso improprio di contenitori in vetro e alla dispersione di frammenti pericolosi nelle aree ad alta densità di pubblico.

L'ordinanza stabilisce limitazioni rigide per la vendita e l'accesso all'area concerto con determinati contenitori:

Divieto assoluto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie, bicchieri o confezioni di vetro. Tale restrizione si applica a chiunque svolga attività di vendita o somministrazione, inclusi i distributori automatici. Divieto di introduzione: è vietato accedere alle aree dei concerti portando con sé bottiglie, recipienti, contenitori di vetro o lattine.

Le limitazioni scattano dalle 10 del 29 maggio e restano in vigore fino alle 6 del 31 maggio. Il perimetro dei divieti per il vetro abbraccia l’area all'interno del perimetro delimitato da: Via Bastioni Orientale, Via Roma, Via Ugo Bassi, Via Giuliani, Via Fada, Via C. Alberto Dalla Chiesa, Via Flaminia Conca, Via Fantoni, Via Abruzzo, Via Della Fiera, Via Circonvallazione Meridionale, Via Largo Unità d'Italia. Per chi si trova nei pressi degli ingressi principali, all'interno del perimetro delimitato da: Via IX Febbraio, Via Machiavelli, Via Guicciardini, Via Lagomaggio, Via Balilla, Via Flaminia, il divieto di introduzione riguarda, oltre al vetro, anche le lattine.

Resta comunque permessa la vendita per asporto di bevande in contenitori di plastica, così come la somministrazione di bevande in vetro all’interno dei locali.