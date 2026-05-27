Sottopasso stazione off limits per anziani e disabili. Il caso in parlamento

Il nuovo sottopasso lato mare della stazione di Rimini finisce in Parlamento. L'onorevole Rosaria Tassinari di Forza Italia ha interpellato il ministro Salvini per chiedere conto dell'assenza di ausili per anziani, disabili e famiglie con passeggini. Il nuovo sottopasso infatti, costato più di 8 milioni di euro, non è dotato di ascensori per accedere dal tunnel ai binari. Sono rimasti in funzione unicamente gli ascensori costruiti in passato dal lato di piazzale Battisti distanti circa settanta metri dall'entrata centrale della stazione . RFI sollecitata dal sindaco Sadegholvaad ha spiegato che è in cantiere una integrazione del progetto, per una spesa stimata di 3,8 milioni, con cui sarà modificato l'accesso ai binari con l'eliminazione parziale di una scalinata e la costruzione di ascensori e scala mobile, ma esclusivamente dal lato piazzale Cesare Battisti. Nessun intervento invece sul nuovo tunnel lato mare. L'onorevole azzurra punta il dito anche sul comune ricordando che il progetto iniziale è stato per ameno due anni presso l'assessorato lavori pubblici ma non ha ricevuto una disamina adeguata. Infine Tassinari chiede al ministro quali azioni "intenda porre in essere, anche attraverso un tavolo di confronto con rappresentanti di RFI e FFSS, diretto ad una revisione della seconda tranche del progetto, con l’inserimento di modifiche finalizzate a migliorare l’accesso ai binari della stazione di Rimini, attraverso il nuovo sottopasso, da parte di soggetti fragili ma anche di pendolari, turisti e cittadini".