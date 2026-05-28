Il Papa farà tappa anche a San Marino il prossimo 22 agosto

Sabato 22 agosto alla visita del Santo Padre Leone XIV a Rimini, si aggiunge una nuova tappa, quella nella Repubblica di San Marino. Come informa la Prefettura della Casa pontificia, accogliendo l’invito degli allora Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, il Papa si recherà in visita pastorale nel piccolo Stato nel corso della mattinata. Poi nel primo pomeriggio il Santo Padre si recherà in Fiera a Rimini per il Meeting per l’amicizia tra i popoli e poi uno spostamento in città prima della celebrazione eucaristica prevista nel tardo pomeriggio nell’area del porto e della spiaggia libera.

La Diocesi di San Marino-Montefeltro accoglie con profonda gioia e viva gratitudine - si legge in una nota - la notizia della visita del Santo Padre Papa Leone XIV, prevista per la mattinata del 22 agosto, evento di straordinaria rilevanza spirituale ed ecclesiale per l’intera comunità diocesana.

Esprimendo il sentimento della Chiesa di San Marino-Montefeltro, S.E. Mons. Domenico Beneventi ha dichiarato: “La notizia della prossima visita del Santo Padre tra noi ha acceso nei nostri cuori una viva commozione e una profonda gratitudine. Poter accogliere il Successore di Pietro è un dono immenso, una carezza della Provvidenza che giunge in un momento storico nel quale tutti avvertiamo il bisogno di ritrovare ragioni forti per sperare e camminare insieme”.

Il Vescovo ha inoltre voluto esprimere, a nome dell’intera Diocesi, un sentito ringraziamento al Santo Padre: “Al Papa va, fin d’ora, il nostro grazie più sincero e filiale. Gli siamo profondamente grati per aver rivolto uno sguardo di padre alla nostra Chiesa locale, una realtà che si estende dall’antica e diletta Repubblica di San Marino, terra feconda di libertà e accoglienza, fino alle comunità delle aree interne, ricche di storia e resilienza, ma non prive di fatiche”.

Attraverso il suo Pastore, la Chiesa di San Marino-Montefeltro riconosce in questa visita del Successore di Pietro un segno concreto di vicinanza, consolazione e speranza, nella certezza che nessuna periferia, geografica o dell’anima, sia dimenticata da Dio. Essa rappresenta altresì un sigillo di grazia sul cammino di rinnovamento che le comunità stanno portando avanti con impegno, sacrificio e fiducia.

La visita di Papa Leone XIV si inserisce nel solco delle precedenti visite papali in questo territorio: quella di Papa Benedetto XVI, il 19 giugno 2011, e quella storica di San Giovanni Paolo II, il 29 agosto 1982. I messaggi consegnati in quelle occasioni, legati alla ricerca del senso della vita, alla difesa della famiglia, alla tutela della vita e alla fedeltà al Vangelo, conservano ancora oggi una straordinaria attualità e continuano a indicare con forza la via del discepolato cristiano.

Sin d’ora, i fedeli della Diocesi sono invitati ad affidare il successo di questa visita all’intercessione della Beata Vergine Maria delle Grazie e dei nostri Santi Patroni, Leone e Marino.

Seguiranno ulteriori comunicazioni con il programma dettagliato della visita e le indicazioni organizzative per la partecipazione dei fedeli e degli organi di informazione.