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Grazie a laboratorio mobile

Controlli alla guida. La polstrada scova tre conducenti sotto effetto di droghe

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Redazione
   
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In occasione della riapertura di numerose discoteche e locali, sono scattati nel riminese i controlli della Polizia di Stato, supportata da un laboratorio mobile per effettuare sul posto analisi di campioni biologici. Nella notte di sabato 23 maggio e fino all’alba, oltre alle normali pattuglie, al casello A14 di Riccione sono stati impiegati ulteriori 5 equipaggi con ufficio e laboratorio mobile. 70 i conducenti controllati, 32 dei quali sottoposti a screening per la droga. Tre quelli risultati positivi (due ai cannabinoidi e uno alla cocaina) e denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Per loro anche il ritiro della patente. Gli agenti hanno anche sequestrato amministrativamente della droga per uso personale.
Complessivamente nel fine settimana, la Polizia Stradale di Rimini ha contestato anche 66 violazioni al codice della strada di cui una per guida in stato di ebbrezza  (tasso superiore a 1 g/l), sette per mancato uso delle cinture di sicurezza e due per mancata copertura assicurativa. 

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