Indagini "Qualità della vita": dal top a metà classifica in pochi giorni

Dallo sfiorare la top ten ad una posizione abbastanza insignificante di metà classifica in un attimo. Anzi, in un paio di settimane, tante ne sono passate dalla pubblicazione dell'indagine sulla qualità della vita di Italia Oggi (16 novembre) a quella del Sole 24 Ore (1 dicembre). Nella prima, la provincia di Rimini risultava 12esima, con 21 posizioni guadagnate rispetto al 2024, nella seconda, è 51esima, meno 9 posizioni sullo scorso anno. Ma come è possibile una situazione così diametralmente opposta? In entrambi i casi, infatti, si tratta di indagini scientifiche su una novantina di indicatori (più o meno gli stessi), condotte da università e società specializzate e assolutamente credibili. Le due classifiche, ad esempio, sono in linea sul paramento "Turismo e cultura" dove Rimini è in entrambe al terzo posto (seconda nel 2024) ma sono significativamente divergenti, ad esempio, su sicurezza e giustizia: 48esimi per Italia Oggi (saliti dall'85esima posizione del 2024) 100esimi per Sole24Ore (97esimi nel 2024). Difficile spiegarsi il perché di posizionamenti cosi dissimili. Forse la domanda che ci si potrebbe porre è se classifiche di questi tipo, oltre a commenti entusiastici o allarmati a seconda della provenienza, abbiano un qualche valore nelle scelte di una amministrazione.

la classifica

Anche alcuni sotto indicatori danno la misura della variabilità di classifica:

• Italia Oggi: provincia di Rimini al 12° posto per imprese registrate, 19° per estensione ciclabili, 18° offerta di trasporto pubblico, 17° posto per bambini che hanno usufruito servizi comunali per l’infanzia, 16° posto per persone in possesso di laurea, 7° posto per speranze di vita dalla nascita, 5° posto per numero di spettacoli, 3° posto per numero medio di spettatori ad evento, 2° posto per spesa pro capite per spettacoli

• Sole 24 Ore: 10° posto per pagamento fatture in scadenza, 30° per reddito medio disponibile pro capite, 27° per depositi bancari delle famiglie consumatrici, 105° per inflazione generi alimentari e bevande non alcoliche, 22° per start up innovative, 102° per incidenti stradali, 103° per denunce di furti con strappo, 11° per speranze di vita alla nascita, 43° per indice di salubrità dell’aria, 10° per qualità delle amministrazioni locali, 8° per ecosistema urbano, 3° per ingressi agli spettacoli, 4° per numero di palestre e piscine, 5° per offerta culturali, 5° per librerie, 8° per ristoranti, 13° per indice del clima