Un ritorno all’antico. Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge per la riforma del Testo unico degli enti locali, con l'obiettivo di reintrodurre l'elezione diretta dei presidenti di Provincia. Per la sua attuazione viene istituito un Fondo di 10 milioni di euro annui. L’ultima volta che i cittadini riminesi furono chiamati al voto per la provincia fu nel giugno 2009 quando Stefano Vitali, oggi presidente dell’Asp Valloni, si impose al ballottaggio su Marco Lombardi, attualmente presidente del Rimini calcio. Poi nel 2014 la legge Delrio le trasformò in enti di secondo livello: niente più elezioni dirette, ma solo il voto degli amministratori locali per deciderne la presidenza. Ora il passo indietro. Verrebbe infatti reintrodotto il suffragio diretto sia per il presidente sia per il consiglio provinciale, che resterebbero in carica cinque anni. Il voto si svolgerebbe in un turno unico, sul modello delle Regioni, senza ballottaggio. Ma ancora su questo aspetto il confronto resta aperto. Soddisfatto il presidente dell’UPI Enzo Lattuca che ha condiviso col Governo l'obiettivo di un ritorno alle urne per il 2029 insieme alle elezioni europee. “L'elezione diretta delle Province ha certamente un senso, ma solo se è accompagnata da un profondo riordino istituzionale che restituisca a questi Enti competenze, strutture amministrative adeguate e risorse economiche” commenta il presidente della provincia di Rimini Jamil Sadegholvaad promuovendo la riforma solo “se porterà con sé un vero e convinto ritorno agli Enti provinciali 'prima della rivoluzione', che erano utili, anzi indispensabili soprattutto alle realtà comunali più fragili”.