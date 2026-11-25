In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Amministrazione comunale di Rimini annuncia un ulteriore rafforzamento del sistema di protezione che nei prossimi mesi porterà a sette i presidi attivi sul territorio comunale e a otto quelli a livello distrettuale.

Un ampliamento che consolida per offrire protezione e percorsi di uscita dalla violenza, affiancando all'ospitalità protetta gli interventi educativi, sociali, psicologici e abitativi promossi dalla rete territoriale.

Nei primi dieci mesi del 2026 le strutture di accoglienza del territorio hanno ospitato 28 donne e 16 minori, garantendo complessivamente 5.344 notti di permanenza protetta. Numeri che confermano l'importanza di investire in presidi sempre più diffusi, capaci non solo di rispondere alle emergenze, ma anche di accompagnare le donne verso una piena autonomia personale, lavorativa e abitativa attraverso un modello costruito negli anni con la rete territoriale.

« Le oltre cinquemila notti di ospitalità garantite quest'anno dalle strutture della nostra rete raccontano meglio di qualsiasi altra cosa che cosa significhi contrastare la violenza di genere: offrire protezione, ascolto e la possibilità concreta di ripartire», dichiara la vicesindaca con delega alle Politiche di genere Chiara Bellini. «La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne è un momento importante di sensibilizzazione, ma ci ricorda soprattutto il valore del lavoro svolto ogni giorno dai servizi, dalle associazioni e dagli operatori del territorio. Il rafforzamento della rete di accoglienza va esattamente in questa direzione: garantire risposte sempre più efficaci e vicine ai bisogni delle donne e dei loro figli, sostenendole nel percorso verso una nuova autonomia. Perché la prevenzione passa certamente dall'educazione al rispetto e alla parità, ma anche dalla capacità di una comunità di esserci quando una donna trova il coraggio di chiedere aiuto ».