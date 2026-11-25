Nessun tema obbligatorio, spazio alla creatività. A differenza delle precedenti edizioni, quest'anno per la nuova edizione de "L'Oscar delle vetrine", che coinvolgerà i centri storici di Rimini, Santarcangelo e San Mauro Pascoli, i commercianti saranno liberi di interpretare il Natale secondo il proprio stile, scegliendo decorazioni, materiali e allestimenti senza vincoli tematici. L'obiettivo è lasciare emergere la personalità di ogni attività e trasformare le vetrine in occasioni di espressione, capaci di contribuire all'atmosfera e all'identità dei centri storici. A Santarcangelo sarà inoltre prevista una categoria autonoma riservata agli stand del mercatino Mani in Piazza.

Il calendario del contest prevede una prima fase dedicata agli allestimenti, dal 1° al 6 dicembre. Dal 7 al 10 dicembre, una giuria tecnica per ciascun Comune visiterà e valuterà le vetrine partecipanti, sulla base di criteri condivisi: originalità, creatività, capacità di valorizzazione dell'attività commerciale e cura dei dettagli. Ogni giuria decreterà una vincitrice per il proprio territorio.

I tre riconoscimenti locali saranno annunciati il 14 dicembre. Ma la sfida non si fermerà alle valutazioni delle giurie tecnche. Saranno infatti anche cittadini e utenti dei social (soprattutto Facebook) a decretare la vetrina più bella dell'intero progetto, attraverso una votazione popolare online. Il risultato sarà svelato il 21 dicembre, con una pubblicazione dedicata sui canali social delle tre associazioni. Il contest sarà accompagnato anche da una lotteria natalizia, un ulteriore strumento per incentivare gli acquisti nei negozi aderenti e coinvolgere direttamente i clienti.

Le attività commerciali partecipanti potranno infatti regalare ai propri clienti un biglietto omaggio per prendere parte all'estrazione finale, in programma il 4 gennaio. In palio un buono vacanza del valore di 2.300 euro, oltre a diversi buoni spesa e buoni carburante, distribuiti sui rispettivi territori comunali. Un'occasione per premiare la partecipazione dei cittadini e restituire valore concreto a chi sceglie di acquistare nei negozi locali.

Un progetto che va dunque oltre la semplice competizione natalizia: tre associazioni, tre territori e una volontà comune di dimostrare che l'identità commerciale della Romagna non conosce confini e che fare rete può diventare una leva importante per il futuro del commercio di vicinato. Per Alex Bertozzi, presidente di Città Viva, questa è “la dimostrazione di quanto si possa costruire lavorando insieme per un obiettivo comune: ringrazio Zeinta de Borg e Made in San Mauro per la collaborazione. La mia speranza è che questa esperienza possa, in futuro, stimolare altre associazioni e altri Comuni a fare rete e collaborare, dando vita a nuovi progetti a sostegno del commercio di vicinato, cuore e forza delle nostre città”.

“La Lotteria di Natale rappresenta un bellissimo esempio di sinergia tra la nostra realtà e le associazioni Zeinta di Borg e Città Viva”, sottolinea Fiorentino Santarelli, presidente dell'associazione Made in San Mauro Pascoli. “Tre realtà, tre territori, un'unica volontà: valorizzare il commercio di prossimità, sostenere le attività locali e rafforzare quel senso di comunità che rende vive e autentiche le nostre città”. “Oggi il negozio di prossimità non deve fare i conti soltanto con la concorrenza, ma con abitudini quotidiane profondamente cambiate. Ritmi diversi, acquisti più selettivi e uscite sempre più mirate rendono i centri storici ancora più esposti”, afferma Andrea Amadei, presidente di Zeinta di Borg.