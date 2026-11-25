La guida Pasticcerie d’Italia 2027 conferma il pasticcerei Francesco Tommasini tra le eccellenze italiane con 84 punti. Anche quest’anno, tra le pagine della guida del Gambero Rosso, il maestro pasticcere si

conferma con due torte. È la sua l’unica pasticceria di Riccione a ottenere questo riconoscimento. Per Tommasini si tratta di una conferma che arriva per il sesto anno consecutivo. "La conferma delle due torte è una soddisfazione che condivido con la mia famiglia e con tutto il gruppo che lavora ogni giorno in pasticceria insieme a me. È il risultato di una ricerca continua, che parte dalla scelta delle materie prime e arriva alla cura di ogni singola preparazione. Sapere che il nostro lavoro viene apprezzato da una guida come il Gambero Rosso ci dà la spinta a continuare su questa strada», commenta Tommasini.

Nel giudizio della guida si legge di una pasticceria che, dopo gli anni del successo televisivo, ha continuato a crescere e a mettere a punto la propria proposta. «Il percorso di affinamento di Francesco Tommasini non si è arrestato, anzi la sua pasticceria vive forse oggi la sua fase più convincente e a fuoco», scrivono i curatori. Tra le specialità che meritano attenzione per il palato del Gambero Rosso, ci sono «i lievitati in vasocottura, con babà proposti in diverse bagne e panettone». Apprezzata anche la vetrina dei mignon, descritta come «ordinata e misurata, con preparazioni dalle strutture ben definite».