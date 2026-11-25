Il confronto a Fuori dall'Aula
Stangata parcheggio, lavori contestati, project del porto: Riccione protagonista
In foto: Christian Andruccioli e Andrea Dionigi Palazzi
di Redazione
1 min
Proprio nel giorno in cui il comune di Riccione annuncia il passaggio in consiglio comunale dell'accordo transattivo sul contenzioso per il parcheggio interrato del lungomare della Repubblica (vedi notizia), la Perla Verde è protagonista della trasmissione di Icaro TV (canale 18) Fuori dall'Aula. A confrontarsi sulla stangata da 17 milioni ma anche sui cantieri contestati e il project del porto, l'assessore Christian Andruccioli e il consigliere comunale di Forza Italia Andrea Dionigi Palazzi.
Appuntamento alle 20.20
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