Nel corso della notte, i Carabinieri di Cattolica hanno tratto in arresto in flagranza di reato tre uomini di età compresa tra i 41 e i 61 anni, tutti provenienti dalla provincia di Taranto e già noti alle Forze dell’Ordine, che stavano tentando di compiere un furto all'interno di una struttura ricettiva in disuso in via Verdi. La segnalazione è arrivata da un cittadino che, dopo aver udito alcuni rumori sospetti, aveva notato delle luci muoversi all’interno della struttura stessa.

I militari, giunti sul posto, hanno subito bloccato le uscite e controllato l'immobile, riscontrando evidenti segni di effrazione. Contestualmente, un uomo all'esterno della struttura è stato notato raggiungere frettolosamente un’autovettura ferma nelle vicinanze, con a bordo altri due soggetti. Alla vista dei Carabinieri, i tre hanno tentato di allontanarsi ma sono stati immediatamente bloccati e sottoposti a controllo, dal quale sono stati rinvenuti alcuni arnesi atti allo scasso. Tutti e tre sono stati arrestati in flagranza con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso e trattenuti presso le locali camere di sicurezza dell’Arma, in attesa del giudizio direttissimo nella mattinata odierna.