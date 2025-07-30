Torna in Riviera Dinner in The Sky. La terrazza sarà sospesa in piazza a Misano

Dal 1° al 4 agosto, in Piazzale Venezia a Misano, farà tappa per la prima volta in città Dinner in the Sky, l’attrazione che unisce il gusto dell’alta cucina al brivido dell’altezza, visto che si mangia su una terrazza sospesa nel cielo con affaccio diretto sulla spiaggia e vista panoramica che spazia dal litorale di Misano fino al Monte San Bartolo.

La proposta gastronomica sarà curata da alcuni tra i migliori chef del territorio. Nelle giornate di venerdì 1° e sabato 2 agosto, i protagonisti ai fornelli saranno Selenia Cutillo e Filippo Benelli, giovani talenti della cucina d’autore che guidano il ristorante Origini, nato a Mondaino nel 2022. Per Selenia, già alla guida del ristorante Buca 18 premiato dalla Guida Michelin con il Bib Gourmand nel 2024, si tratta di una nuova occasione per valorizzare i prodotti e le tradizioni della Romagna in chiave contemporanea. Nelle serate di domenica 3 e lunedì 4 agosto, il testimone passerà invece a due realtà simbolo della ristorazione misanese. Morena Carnevali e Alex Antonioli, anima dell’Osteria Vecia – storica insegna della cucina romagnola autentica e casalinga – firmeranno aperitivi e apericene, mentre le cene saranno curate dallo staff del Milk, ristorante noto per la sua proposta creativa, l’atmosfera ricercata e la qualità dei suoi cocktail.

Stefano Burotti, referente nazionale di Dits Italia, sottolinea: “Sono davvero felice di essere a Misano Adriatico con Dinner in the Sky. Ringrazio l’Amministrazione comunale, a partire dal sindaco, la giunta e gli uffici tecnici, per aver creduto in questo progetto e averci sostenuto nella sua realizzazione. Un ringraziamento speciale anche agli imprenditori locali che hanno accettato la sfida di cucinare in quota, dimostrando coraggio e passione. Collaborare con loro è stato un grande piacere. Voglio infine citare con gratitudine anche uno dei nostri partner più preziosi, il Caffè Pascucci, che gioca in casa qui a Misano e che ci affianca da oltre due anni in questo viaggio tra cielo e sapori”.