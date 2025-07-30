36 premiati al Gran Galà degli Studenti di Bellaria-Igea Marina

Negli scatti di Irene Berardi, istantanee ed emozioni della serata vissuta martedì sera in piazzale Santa Margherita a Bellaria-Igea Marina. Protagonisti i giovani ed il mondo della scuola, per l’edizione 2025 del Gran Galà degli Studenti. Un momento di condivisione che ha visto premiare da sindaco e Giunta 36 tra ragazze e ragazzi che hanno ottenuto il massimo dei voti al termine del ciclo di studi, ossia 10/10 all’esame di ‘terza media’, 100 o 100 e lode al congedo dalle superiori. Insieme a loro, un meritato riconoscimento anche a sette studenti e una classe i quali si sono distinti per azioni di carattere civico.