voti alti e civismo
36 premiati al Gran Galà degli Studenti di Bellaria-Igea Marina
In foto: la classe premiata
di Redazione
1 min
Mer 30 Lug 2025 14:08 ~ ultimo agg. 6 Ago 03:00
Negli scatti di Irene Berardi, istantanee ed emozioni della serata vissuta martedì sera in piazzale Santa Margherita a Bellaria-Igea Marina. Protagonisti i giovani ed il mondo della scuola, per l’edizione 2025 del Gran Galà degli Studenti. Un momento di condivisione che ha visto premiare da sindaco e Giunta 36 tra ragazze e ragazzi che hanno ottenuto il massimo dei voti al termine del ciclo di studi, ossia 10/10 all’esame di ‘terza media’, 100 o 100 e lode al congedo dalle superiori. Insieme a loro, un meritato riconoscimento anche a sette studenti e una classe i quali si sono distinti per azioni di carattere civico.
Altre notizie
per venerdì 22 agosto
Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
arrestato un 34enne
Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
' i conti a fine stagione'
Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
di Redazione
di Redazione
Meteo Rimini