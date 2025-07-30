  
Serate al Colle

Nel giardino del seminario la proiezioni de "Il Maestro che promise il mare"

di Redazione   
Mer 30 Lug 2025 13:03 ~ ultimo agg. 6 Ago 03:00
Per le "Serate al Colle" ancora un film di altissimo livello, scelto con cura grazie alla collaborazione con gli esperti di Notorius Rimini Cineclub e Cinema Tiberio. Giovedì 31 luglio alle 21 nel giardino dell’Issr Marvelli è in programma la proiezione de “Il maestro che promise il mare”, un film del 2023 con la regia di Patricia Font. Ingresso libero. In caso di maltempo il film sarà proiettato nell’Aula Magna dell’Istituto o in Seminario.

 

Un film intenso e commovente che intreccia memoria, educazione e impegno civile. La storia si ispira alla vita reale di Antoni Benaiges, giovane maestro catalano che, nel 1935, in un piccolo villaggio rurale della Spagna, rivoluziona la didattica con metodi pedagogici innovativi e profondamente umani. Con pochi mezzi ma grande entusiasmo, promette ai suoi alunni – bambini che non hanno mai lasciato il paese – di portarli un giorno a vedere il mare. Parallelamente, nel presente, Arianna, una donna del 2010, intraprende una ricerca personale per scoprire le tracce del bisnonno scomparso durante la Guerra Civile Spagnola, e finirà per imbattersi nella storia dimenticata del maestro Benaiges. Il film è un toccante tributo alla libertà di pensiero, al potere dell’insegnamento e al sogno condiviso di un futuro migliore. Un’opera sulla memoria e sull’eredità etica che attraversa le generazioni.

 

Per consultare il programma completo: https://www.issrmarvelli.it/serate-al-colle-tra-cinema-storie-e-stelle/

 

La rassegna è promossa dall’associazione di promozione sociale Roveto Ardente, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro, la Biblioteca diocesana “Emilio Biancheri”, il Servizio diocesano per le Arti “La Spina nel Fianco”, il Cinema Tiberio, l’Associazione di promozione sociale Notorius Rimini Cineclub, il Cartoon Club – Festival internazionale del cinema d’animazione, fumetto e games.

 

